Chưa từng có của Vietlott: Một vé tại TP HCM trúng toàn bộ giải "khủng"

23-01-2026 - 07:32 AM | Thị trường

Tấm vé này là của Vietlott Max 3D Pro tại TP. Hồ Chí Minh, đã trúng tới 30 giải.

Vietlott Max 3D Pro: "Nổ" giải hơn 36 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh

Thị trường xổ số điện toán Việt Nam những ngày đầu năm 2026 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mới đây nhất, một người chơi tại TP. Hồ Chí Minh đã làm nên kỳ tích khi trúng trọn bộ giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt của sản phẩm Max 3D Pro với tổng giá trị lên đến hơn 36 tỷ đồng.

Tại kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) ngày 20/01/2026 , hệ thống của Vietlott đã xác nhận một tấm vé may mắn tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cùng lúc trúng nhiều hạng giải cao nhất . Cụ thể:

15 Giải Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.

15 Giải Phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 400 triệu đồng.

Tổng giá trị giải thưởng mà người chơi này nhận được ước tính hơn 36 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Đây là một trong những mức thưởng cao kỷ lục của dòng sản phẩm Max 3D Pro kể từ khi ra mắt.

Không chỉ có Max 3D Pro, các sản phẩm khác của Vietlott như Power 6/55 hay Mega 6/45 cũng liên tục "nổ" những giải Jackpot giá trị lớn. Điển hình là vào đúng ngày 20/01/2026, giải Jackpot 1 của Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng cũng đã tìm thấy chủ nhân.

Việc liên tiếp có người trúng giải lớn cho thấy sự may mắn đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người chơi. Với tỉ lệ trúng thưởng đa dạng và cách chơi linh hoạt, Vietlott đang dần trở thành hình thức giải trí có thưởng phổ biến nhất hiện nay.

Chưa từng có của Vietlott: Một vé tại TP HCM trúng toàn bộ giải "khủng"- Ảnh 1.

Một người chơi tại TP. Hồ Chí Minh đã gây chấn động khi trúng cùng lúc 15 giải Đặc biệt và 15 giải Phụ đặc biệt sản phẩm Max 3D Pro với tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng.

Hướng dẫn cách chơi Vietlott Max 3D Pro chi tiết

Bước 1: Bạn chọn hai bộ số , mỗi bộ gồm 3 chữ số (từ 000 đến 999).

Ví dụ: Bộ 1: 123 - Bộ 2: 456 .

Bước 2: So sánh bộ số đã chọn với kết quả quay số. Max 3D Pro quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần.

Max 3D Pro có đến 8 hạng giải. Điều đặc biệt là người chơi có thể trúng giải ngay cả khi các bộ số của bạn ngược thứ tự so với kết quả quay thưởng:

Giải Đặc biệt: Trùng 2 bộ số giải Đặc biệt theo đúng thứ tự.

Giải Phụ đặc biệt: Trùng 2 bộ số giải Đặc biệt nhưng ngược thứ tự.

Các giải khác: Trùng khớp với các bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba... người chơi vẫn sẽ nhận được những mức thưởng từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng.

Bên cạnh đó, người chơi có thể chọn chơi Bao bộ 3 số (đảo các chữ số trong bộ 3 số) hoặc Bao nhiều bộ 3 số để tăng xác suất kết hợp trúng thưởng.

Người chơi trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải của Vietlott.

Theo H.Linh

Thanh niên Việt

