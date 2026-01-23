Lộ ảnh Ford Everest 'lạ' tại Việt Nam: Dễ dùng máy xăng khác hoàn toàn xe trên thị trường, bản Platinum nhưng nhiều trang bị chưa từng có

Một chiếc Ford Everest bản Platinum vừa xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội với điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở bộ mâm. Trong khi Everest Platinum bán chính hãng tại Việt Nam dùng mâm 20 inch đa chấu hai tông màu, chiếc xe màu bạc bị bắt gặp lại trang bị mâm 21 inch tương tự bản Platinum tại các thị trường như Thái Lan hay Úc.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cấu hình động cơ. Xe không có logo V6 ở hông, cho thấy không sử dụng động cơ diesel 3.0L V6 như tại Thái Lan hay Úc. Ban đầu, nhiều khả năng đây được cho là bản máy dầu 2.0L tăng áp kép quen thuộc tại Việt Nam, chỉ khác ở bộ mâm.

Tuy nhiên, chi tiết ống xả ở phía sau lại cho thấy điều ngược lại. Khác với Everest máy dầu đang bán tại Việt Nam vốn có ống xả giấu dưới gầm và hướng xuống, chiếc xe xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải sở hữu ống xả lộ thiên, hướng thẳng ra sau. Đây là đặc điểm nhận diện của Ford Everest dùng động cơ xăng đang bán tại Trung Đông và Argentina, qua đó gần như khẳng định mẫu xe này sử dụng động cơ xăng EcoBoost 2.3L tăng áp giống hai thị trường trên.

Đuôi xe của chiếc Everest tại Việt Nam (màu bạc) có thiết kế ống xả khác với bản Platinum máy dầu tại Úc (màu nâu).

Tại Argentina, Everest máy xăng được phân phối dưới cấu hình Titanium, với thiết kế giống bản Titanium một cầu đang bán tại Việt Nam. Trong khi đó, phiên bản Limited tại Trung Đông có ngoại hình tiệm cận hơn với Everest Platinum trong nước. Tuy nhiên, cả hai thị trường này đều chỉ dùng đèn LED dạng choá, còn chiếc Everest Platinum máy xăng xuất hiện tại Hà Nội lại được trang bị đèn LED thấu kính ma trận. Đây là chi tiết không có trên các cấu hình xăng nói trên. Điều này khiến chiếc Everest Platinum máy xăng tại Việt Nam trở thành cấu hình hiếm, thậm chí độc đáo trên phạm vi toàn cầu.

Ford Everest Platinum xuất hiện ở Việt Nam có cụm đèn pha khác biệt với bản ở Trung Đông (màu nâu).

Hiện vẫn chưa rõ chiếc Ford Everest Platinum máy xăng tại Hà Nội được nhập khẩu chính hãng hay tư nhân. Cũng không loại trừ khả năng đây là xe được đặt riêng theo yêu cầu của một cơ quan ngoại giao, bởi trên thực tế, xe phục vụ Đại sứ quán thường có cấu hình và trang bị khác biệt so với các phiên bản phân phối chính hãng.

Quay trở lại chiếc Ford Everest Platinum, ngoại thất của xe mang màu sơn bạc với bộ mâm đa chấu 21 inch, có giá nóc sơn đen, cửa sổ trời toàn cảnh và cụm đèn LED thấu kính ma trận. Dòng chữ "Platinum" được trang trí ở trên nắp capo và bên cửa xe. Phần đuôi xe không xuất hiện logo "4x4" nên không loại trừ xe là phiên bản 1 cầu.

Về khoang nội thất, nhiều khả năng chiếc xe này sẽ "thừa hưởng" những trang bị trên bản Platinum như ghế bọc da với đường chỉ hình quả trám, màn hình trung tâm 12 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đồng hồ tốc độ 12 inch, dàn âm thanh B&O, hàng trước sưởi ấm/làm mát ghế, hàng hai có sưởi ấm, hàng ghế thứ 3 gập điện,...

Như đã đề cập, chiếc Ford Everest Platinum này dùng động cơ xăng EcoBoost 2.3L tăng áp, cho ra 296 mã lực và 420 Nm mô-men xoắn. Đối với bản động cơ tại Argentina, công suất cao thêm khoảng 4 mã lực và 26 Nm mô-men xoắn. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Trên kính chắn gió của xe vẫn xuất hiện camera cho thấy nhiều khả năng vẫn sẽ có đủ các tính năng an toàn ADAS như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm,...

Một số hình ảnh tham khảo của Ford Everest Platinum máy dầu đang bán tại Việt Nam: