Muốn mai, đào Tết 'đi máy bay', khách hàng phải chi bao nhiêu?

23-01-2026 - 06:30 AM | Thị trường

Các hãng hàng không đã triển khai dịch vụ vận chuyển mai, đào trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng máy bay trên các chuyến nội địa.

Dịch vụ vận chuyển hoa Tết bằng máy bay đã trở nên quen thuộc vào mỗi dịp giáp Tết, vừa đáp ứng nhu cầu biếu tặng, trang trí của hành khách, vừa tạo thêm nguồn doanh thu phụ trợ cho các hãng hàng không trong mùa cao điểm. Tết Bính Ngọ 2026, các hãng bay đã triển khai dịch vụ này từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 2.

Vietravel quy định mỗi hành khách được gửi tối đa 1 bó mai hoặc đào, không quá 2 cành, kích thước tối đa 150 x 40 x 40 cm, trọng lượng không quá 23kg.

Giá vận chuyển là 450.000 đồng/bó nếu mua trước, 660.000 đồng/bó nếu đăng ký tại sân bay. Hãng không nhận cây có chậu hoặc đất và yêu cầu hành khách ký miễn trừ trách nhiệm do đặc thù hàng dễ hư hỏng.

Trong khi đó, Vietjet cũng cho biết, từ ngày 15/1 đến 28/2/2026, hãng phục vụ hành khách vận chuyển mai, đào trên các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt và Hải Phòng với mức giá 450.000 đồng/bó (chưa bao gồm thuế, phí).

Hàng không bắt đầu nhận vận chuyển mai, đào Tết.

Theo quy định, mỗi hành khách được vận chuyển tối đa 1 bó, không quá 2 cành, không áp dụng cho cây nguyên gốc hoặc chậu có đất. Kích thước bó mai, đào không vượt quá 150cm x 40cm x 40cm và cần được đóng gói, bọc bảo vệ cẩn thận trước khi làm thủ tục.

Mức giá 450.000 đồng/bó, chưa gồm thuế phí. Hành khách được khuyến nghị đăng ký trước tối thiểu 3 giờ.

Bamboo Airways áp dụng mức giá 486.000 đồng/bó mai, đào Tết (đã gồm VAT), trong khi Sun PhuQuoc Airways niêm yết 495.000 đồng/bó. Các hãng đều giới hạn số lượng vận chuyển, phổ biến tối đa 30 bó mỗi chuyến bay và chỉ nhận dưới dạng hành lý ký gửi.

Với giá dao động 450.000 - 600.000 đồng/bó, dịch vụ vận chuyển mai, đào tiếp tục phản ánh sức mua Tết sôi động và xu hướng các hãng bay đẩy mạnh nguồn thu phụ trợ trong mùa cao điểm lớn nhất năm.

Bất ngờ giá vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội dịp Tết

Theo PV

VTC News

