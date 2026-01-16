Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ giá vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội dịp Tết

16-01-2026 - 17:30 PM | Thị trường

Trong khi giá vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội dịp Tết hạ nhiệt đôi chút so với ngày trước thì các chặng khác vẫn khan hiếm

Ngày 16-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vé máy bay Tết chặng TPHCM - Hà Nội xuất hiện giá thấp hơn so với trước đó. Cụ thể, giá vé Tết khởi hành chiều đi từ TPHCM ngày 26, 27 tháng Chạp giá thấp nhất khoảng 3,57 triệu đồng/chặng, rẻ hơn đôi chút so với mức 3,7 triệu đồng/chặng vài ngày trước.

Chị Minh Ngân (ngụ TPHCM) cho biết vài ngày trước chị tìm vé về Hà Nội cho người nhà ngày 25 tháng Chạp và vào lại TPHCM ngày mùng 5 Tết tới 7,42 triệu đồng (khoảng 3,7 triệu đồng/chặng) nên lưỡng lự chưa đặt.

"Chiều nay, tôi vào xem chặng bay này thì giá đang còn khoảng 7 triệu đồng, khá bất ngờ là có mức giá thấp hơn" – chị Ngân kể.

Bất ngờ giá vé máy bay TPHCM - Hà Nội dịp Tết 2026 hạ nhiệt - Ảnh 1.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao, các hãng liên tục bổ sung số chỗ trên các chuyến bay dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo tìm hiểu, do đường bay giữa TPHCM và Hà Nội vừa được các hãng bổ sung chuyến nên xuất hiện giá mềm hơn, trong khi các chặng khác chưa có nhiều thay đổi. Chị Thanh Hoàng (ngụ TPHCM) cho hay ngay khi nghe các hãng hàng không tăng chuyến, chị đã truy cập vào website các hãng tìm vé về Thanh Hóa. Tuy nhiên, tính tới chiều nay, các chặng bay từ TPHCM đi Thanh Hóa trong cao điểm trước Tết ngày 23 tháng Chạp (ngày 10-2) đều không còn vé.

"Tôi đang tính phương án nếu vẫn không mua được vé về sân bay Thọ Xuân, cả nhà sẽ bay về sân bay Nội Bài (Hà Nội) rồi đi xô tô tiếp về Thanh Hóa" – chị Hoàng kể.

Tương tự, một số đường bay khác giữa TPHCM đi Vinh các ngày cao điểm trước Tết đều không còn vé bay thẳng, phải trung chuyển từ TPHCM đi Đà Lạt rồi bay nối chuyến về Vinh, giá từ 5 triệu đồng/chặng. Chiều ngược lại từ Vinh vào TPHCM sau Tết các ngày mùng 4,5,6 Tết cũng không còn vé bay thẳng.

Được biết, đường bay TPHCM - Hà Nội là một trong những trục bay được các hãng tăng cường tần suất và số chuyến bay dịp cao điểm Tết, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Bất ngờ giá vé máy bay TPHCM - Hà Nội dịp Tết 2026 hạ nhiệt - Ảnh 2.

Đường bay TPHCM đi Thanh Hóa cao điểm trước Tết ở nhiều hãng hiện không còn chỗ trống

Theo ghi nhận, Vietjet vừa mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 2-2 đến 3-3-2026 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Việc tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân trên khắp Việt Nam cũng như quốc tế.

Các hãng khuyến cáo hành khách có kế hoạch di chuyển trong dịp cao điểm Tết nên chủ động đặt vé sớm để lựa chọn lịch bay phù hợp, đồng thời thực hiện làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website/ứng dụng các hãng hoặc VNeID để nhanh chóng hoàn thành thủ tục khi bay, giảm thời gian chờ đợi tại các khu vực làm thủ tục…

Các chuyến bay tăng cường được Vietjet tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, kết nối TPHCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới trước Tết nhằm góp phần giảm tải và đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển trong giai đoạn cao điểm nhất trong năm.

Tương tự, Vietnam Airlines cũng mở bán thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9-2 đến 3-3-2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch).

Các đường bay được tăng tải trong đợt này chủ yếu xuất phát từ TPHCM tới Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Bất ngờ giá vé máy bay TPHCM - Hà Nội dịp Tết 2026 hạ nhiệt - Ảnh 3.

Chặng TPHCM đi Vinh cao điểm sau Tết cũng không còn vé bay thẳng, khách có nhu cầu phải bay nối chuyến với giá cao chót vót

Mua vé máy bay Tết tốn cả tháng lương, nhiều người đổi ý 'xuân này không về'

Theo Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

Người lao động

