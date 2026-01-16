Phát hiện 100 xe tải Trung Quốc không người lái, hoạt động liên tục 24/7, bí mật khai thác kho báu lộ thiên lớn chưa từng có

Theo Interesting Engineering, Trung Quốc mới đây đã chính thức đưa vào vận hành một đội xe tải khai thác điện tự hành quy mô lớn tại mỏ than lộ thiên Yimin, thuộc khu tự trị Nội Mông. Dự án do Tập đoàn năng lượng nhà nước Huaneng Group dẫn dắt, với sự tham gia của Huawei trong vai trò cung cấp hệ thống lái tự động và nền tảng công nghệ số.

Đội xe bao gồm 100 xe tải điện không người lái mang tên “Huaneng Ruichi”, được triển khai từ tháng 5. Theo Chủ tịch Huaneng Mengdong, đây là đợt triển khai xe tải khai thác điện tự hành lớn nhất thế giới tính đến nay, đồng thời cũng là những phương tiện đầu tiên trên toàn cầu được thiết kế chuyên biệt để vận hành hoàn toàn không người lái trong môi trường khai thác than lộ thiên.

Sáng kiến này phản ánh xu hướng rõ nét của Trung Quốc trong việc số hóa các ngành công nghiệp truyền thống, đặc biệt là những lĩnh vực có cường độ lao động cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G-Advanced (5G-A) và điện toán đám mây đang dần thay đổi cách thức vận hành của ngành khai khoáng.

Về mặt kỹ thuật, các xe tải Huaneng Ruichi được thiết kế để hoạt động trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt. Mỗi xe có tải trọng lên tới 90 tấn, có thể vận hành ổn định ở nhiệt độ thấp tới -40°C. Những chiếc xe tải chạy hoàn toàn bằng điện này được trang bị pin lithium sắt photphat 568 kWh, mang lại hiệu suất năng lượng vượt trội chỉ 0,2 kWh/km/mét khối. Các trạm thay pin tự động cho phép xe tải nhanh chóng quay trở lại làm việc thay vì phải dừng lại để sạc. Mỗi lần thay pin chỉ mất vài phút.

Theo Huaneng, hiệu suất vận hành của đội xe cao hơn khoảng 120% so với các xe có người lái truyền thống, góp phần đáng kể vào việc giảm chi phí vận hành và tăng năng suất khai thác.

Chủ tịch Huaneng Mengdong cho biết, nhờ áp dụng công nghệ tự hành và điều phối thông minh, hiệu quả vận chuyển tổng thể tại mỏ Yimin đã tăng khoảng 20%. Các xe được trang bị hệ thống thay pin tự động, bản đồ số độ chính xác cao và khả năng phối hợp theo thời gian thực thông qua nền tảng đám mây, giúp giảm thời gian chờ và tối ưu hóa luồng di chuyển trong mỏ.

Điểm đáng chú ý là đây là những xe khai thác đầu tiên tại Trung Quốc được thiết kế không có buồng lái, đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của con người trong các khu vực khai thác nguy hiểm. Điều này không chỉ cải thiện đáng kể mức độ an toàn lao động mà còn mở ra mô hình vận hành mới, nơi con người giám sát và điều khiển từ xa thay vì trực tiếp tham gia vào quá trình khai thác.

Nền tảng Dịch vụ đám mây lái tự động cho xe thương mại (CVADCS) của Huawei đóng vai trò trung tâm trong hệ thống này. Nền tảng cho phép giám sát phương tiện theo thời gian thực, tối ưu hóa tuyến đường và giảm thời gian xe không hoạt động. Hệ thống sử dụng dữ liệu bản đồ từ nhiều nguồn khác nhau, kết hợp với cảm biến và thuật toán AI để đảm bảo độ chính xác cao trong môi trường khai thác phức tạp.

Để đảm bảo kết nối ổn định, mỏ Yimin đã được phủ sóng mạng 5G-Advanced, với tốc độ tải lên đạt khoảng 500 Mbps và độ trễ chỉ 20 mili-giây. Nhờ đó, đội xe có thể vận hành liên tục 24/7, đồng thời truyền tải video độ phân giải cao phục vụ công tác giám sát, điều phối và phân tích dữ liệu.

Các thuật toán AI do Huawei phát triển riêng cho khai thác mỏ lộ thiên giúp tăng độ chính xác của hệ thống cảm biến, cho phép các xe phối hợp nhịp nhàng thông qua nền tảng đám mây. Công nghệ 5G-A được xem là yếu tố then chốt, giúp hệ thống phản ứng gần như tức thời trước các thay đổi trong môi trường vận hành, từ đó nâng cao hiệu quả và độ an toàn.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, dự án tại mỏ Yimin còn gắn liền với chiến lược giảm phát thải của Trung Quốc. Việc thay thế xe tải chạy nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện giúp giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ Yimin nằm gần các khu đầm lầy, đồng cỏ và vùng sinh thái nhạy cảm.

Là khu vực sản xuất than hàng đầu của Trung Quốc, Nội Mông sở hữu trữ lượng than đã được chứng minh lên đến hơn 725 tỷ tấn và chiếm khoảng một phần tư tổng sản lượng của Trung Quốc vào năm 2024. Khu vực này đã trở thành nơi thử nghiệm các đổi mới trong ngành khai thác mỏ, với 70% số mỏ đang hoạt động đã sử dụng công nghệ thông minh và hơn 200 mỏ “thông minh” – gần một nửa tổng số mỏ thông minh của Trung Quốc.﻿

Theo Hiệp hội Than Quốc gia Trung Quốc, nước này dự kiến sẽ có hơn 5.000 xe khai thác tự động vào cuối năm nay, và con số này có thể tăng lên khoảng 10.000 xe vào năm 2026. Riêng tại mỏ Yimin, Huaneng đặt mục tiêu mở rộng đội xe lên 300 chiếc trong vòng ba năm tới.