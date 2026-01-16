Hãng xe Trung Quốc ‘xây tổ’ ở Hưng Yên tuyển dụng hàng trăm vị trí, chuẩn bị vận hành nhà máy 120.000 xe/năm

Công ty Cổ phần Ô tô GEL-O&J (Omoda & Jaecoo Việt Nam) đang đẩy nhanh quá trình tuyển dụng nhân sự quy mô lớn tại tỉnh Hưng Yên, song song với việc triển khai xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho việc vận hành nhà máy ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam, với hạng mục khung thép của nhà xưởng đầu tiên dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2026.

Các vị trí tuyển dụng gồm kỹ sư cơ khí, điện – điện tử, kỹ thuật ô tô, công nhân lành nghề và các chuyên viên vận hành, tập trung chủ yếu tại Hưng Yên và các địa phương lân cận. Khác với cách tiếp cận phổ biến khi ưu tiên hoàn thiện hạ tầng trước, doanh nghiệp này lựa chọn triển khai song song hai trụ cột là xây dựng nhà máy và phát triển nguồn nhân lực ngay từ giai đoạn đầu.

Hiện trạng thi công nhà máy của Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Hưng Yên.

Đáng chú ý, một phần đội ngũ nhân sự sau khi tuyển chọn sẽ được cử sang Trung Quốc để tham gia các chương trình đào tạo trực tiếp tại các nhà máy hiện hữu của Tập đoàn Chery. Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu không chỉ dừng ở đào tạo kỹ năng, kỹ thuật mà còn là tiếp cận hệ thống quản trị, quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn vận hành toàn cầu.

Song song với công tác nhân sự, tiến độ xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp thuộc tỉnh Hưng Yên đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Công trường thi công hiện vận hành liên tục, với mục tiêu hoàn tất giai đoạn dựng khung thép của nhà xưởng lắp ráp chính trong tháng 1/2026. Sau mốc này, dự án sẽ bước vào các giai đoạn tiếp theo như hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt thiết bị sản xuất và vận hành thử.

Theo công bố, tổ hợp nhà máy Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên có quy mô hơn 380.000 m², với công suất thiết kế giai đoạn đầu đạt khoảng 120.000 xe mỗi năm. Nhà máy được định hướng sản xuất linh hoạt nhiều dòng xe, bao gồm xe động cơ đốt trong, hybrid và xe điện trên cùng một hệ thống.

Bên cạnh yếu tố công suất và công nghệ, dự án nhà máy của Omoda & Jaecoo được giới thiệu là hướng tới mô hình phát triển theo tiêu chuẩn ESG, với định hướng “nhà máy xanh – hệ sinh thái sạch”. Doanh nghiệp cho biết sẽ triển khai các giải pháp nhằm tối ưu tài nguyên và giảm tác động môi trường, bao gồm hệ thống điện mặt trời áp mái, thu gom và tái sử dụng nước mưa, xử lý nước thải tuần hoàn, sử dụng vật liệu tái chế và tăng cường tận dụng ánh sáng tự nhiên trong vận hành.

Với dự án nhà máy tại Hưng Yên, Omoda & Jaecoo đang từng bước hiện thực hóa chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam, không chỉ dừng ở hoạt động phân phối mà tiến tới tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất ô tô tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ gia tăng trong thời gian tới, khi các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng coi thị trường Việt Nam là điểm đến chiến lược trong khu vực.