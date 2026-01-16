Cận cảnh kho thịt heo "đội lốt" đà điểu, dê, nai, nhím tuồn ra thị trường vừa bị triệt phá

Sau thời gian củng cố hồ sơ, các tổ trinh sát Phòng P03 đã kiểm tra, khám xét nhiều cơ sở. Trong đó có cơ sở chế biến thực phẩm, địa chỉ: Nhà không số, ấp 29, xã Bà Điểm, TP.HCM do Nguyễn Văn Phong làm chủ; Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG, địa chỉ: 345 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, TP.HCM do bà Trần Thị Vạn Phước làm Giám đốc; Công ty TNHH Thực Phẩm Đại Lộc Phát tại địa chỉ: 75/2C Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM do Nguyễn Phi Long làm giám đốc.