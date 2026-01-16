Cận cảnh kho thịt heo "đội lốt" đà điểu, dê, nai, nhím tuồn ra thị trường vừa bị triệt phá

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

16-01-2026 - 14:02 PM | Thị trường

Liên quan đến vụ “50 tấn thịt heo "đội lốt" đà điểu, dê, nhím tuồn ra thị trường” như đã thông tin, ngày 16/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này.


Theo điều tra, bằng nghiệp vụ trinh sát Phòng PC03 phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố. Từ đây, Phòng PC03 xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, các tổ trinh sát Phòng P03 đã kiểm tra, khám xét nhiều cơ sở. Trong đó có cơ sở chế biến thực phẩm, địa chỉ: Nhà không số, ấp 29, xã Bà Điểm, TP.HCM do Nguyễn Văn Phong làm chủ; Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG, địa chỉ: 345 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, TP.HCM do bà Trần Thị Vạn Phước làm Giám đốc; Công ty TNHH Thực Phẩm Đại Lộc Phát tại địa chỉ: 75/2C Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM do Nguyễn Phi Long làm giám đốc.

Các tang vật thu giữ

Cùng với đó, công an truy xét các kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận là nơi tiêu thụ các sản phẩm như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đăk Lắk. Qua đó, công an bắt giữ 8 đối tượng có vai trò chủ chốt

Điều tra thể hiện, từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn hàng giả là sản phẩm từ Đà Điểu, sản phẩm từ Dê - Bắp Dê Úc, sản phẩm từ Thịt Nhím (Thịt nhím Cắt Lát), sản phẩm từ Nai - Thịt Nai được sản xuất làm giả từ thịt heo, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

