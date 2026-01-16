Thêm tàu Venezuela bị Mỹ bắt

Các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 15/1 rằng họ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado.

Vụ bắt giữ này đánh dấu con tàu thứ sáu bị nhắm mục tiêu trong những tuần gần đây, hoặc đang chở dầu của Venezuela hoặc đã từng chở dầu của Venezuela trong quá khứ. Các quan chức, giấu tên, cho biết vụ bắt giữ diễn ra ở vùng biển Caribbean.

Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ đã xác nhận chiến dịch diễn ra trước bình minh, cho biết lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu Motor/Tanker Veronica "mà không xảy ra sự cố nào". Họ cho biết tàu Veronica "hoạt động bất chấp lệnh cách ly đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribbean do Tổng thống Trump thiết lập".

"Chỉ có dầu được điều phối đúng cách và hợp pháp mới rời khỏi Venezuela", Bộ Tư lệnh miền Nam cho biết trong một tuyên bố.

Ông Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ có kế hoạch kiểm soát tài nguyên dầu mỏ của Venezuela vô thời hạn khi tìm cách tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ đang xuống cấp của nước này.

Các tàu bị chặn cho đến nay đều thuộc diện trừng phạt của Mỹ hoặc là một phần của "hạm đội ngầm" gồm các tàu không được kiểm soát, che giấu nguồn gốc để vận chuyển dầu từ các nhà sản xuất lớn bị trừng phạt - Iran, Nga hoặc Venezuela.