Top doanh số các thương hiệu ô tô Việt Nam năm 2025: VinFast bằng 3 thương hiệu đứng sau cộng lại

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 khép lại với nhiều biến động đáng chú ý, phản ánh rõ sự dịch chuyển trong cơ cấu tiêu dùng cũng như cục diện cạnh tranh giữa các hãng xe. Dữ liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và TC Motor cho thấy, tổng doanh số toàn thị trường ghi nhận sự phục hồi tích cực so với giai đoạn trầm lắng trước đó. Đáng chú ý nhất là việc VinFast vươn lên dẫn đầu tuyệt đối, bỏ xa các thương hiệu lâu năm như Toyota và Hyundai.

VinFast dẫn đầu áp đảo, bỏ xa phần còn lại

Theo số liệu bán hàng năm 2025, VinFast đạt doanh số 175.099 xe, bỏ xa thương hiệu đứng thứ 2 là Toyota. Con số này gần bằng 3 thương hiệu đứng sau cộng lại. Khoảng cách này không chỉ phản ánh lợi thế về sản phẩm mà còn cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt ở nhóm xe điện và xe gầm cao đô thị.

Diễn biến doanh số theo tháng cho thấy VinFast tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2025. Từ mốc khoảng 10.000–12.000 xe/tháng trong nửa đầu năm, doanh số VinFast bứt phá rõ rệt từ tháng 9, đạt hơn 20.000 xe vào tháng 10 và tiến sát 28.000 xe trong tháng 12. Nguyên nhân là sự xuất hiện của mẫu xe MPV Limo Green, đây được xem như "gà đẻ trứng vàng" mới của VinFast. Đà tăng mạnh mẽ này giúp hãng xe Việt không chỉ giữ vị trí số một mà còn tạo ra khoảng cách ngày càng lớn với các đối thủ phía sau.

Toyota, Hyundai giữ vị trí cao nhưng chịu áp lực lớn

Xếp thứ hai toàn thị trường là Toyota với doanh số gần 72.000 xe trong năm 2025. Dù vẫn duy trì được sự ổn định và có sự cải thiện vào các tháng cuối năm, đặc biệt trong phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ và xe hybrid, Toyota không còn giữ được vị thế dẫn dắt như những năm trước.

Hyundai đứng thứ ba với 53.229 xe bán ra. Doanh số của thương hiệu Hàn Quốc này nhìn chung ổn định, song không có đột biến lớn trong năm. Việc thiếu các mẫu xe mới mang tính “đột phá” và sức ép cạnh tranh từ xe điện đang khiến Hyundai gặp khó trong việc mở rộng thị phần. Top 10 mẫu xe bán chạy nhất năm cũng hoàn toàn vắng bóng cái tên Hyundai.

Theo dõi doanh số từng tháng, Toyota đạt đỉnh khoảng 8.500–9.000 xe/tháng vào cuối năm, trong khi Hyundai dao động quanh mốc 6.500–7.000 xe/tháng. Biên độ tăng không lớn cho thấy các thương hiệu này đang mất vị thế trong các phân khúc truyền thống như sedan và CUV chạy xăng.

Nhóm thương hiệu trung bình cạnh tranh sít sao

Phía sau top 3 là nhóm các thương hiệu có doanh số dao động từ 30.000–50.000 xe/năm. Ford đạt 50.450 xe, chủ yếu nhờ sức bán ổn định của Ranger – mẫu bán tải tiếp tục giữ vai trò “trụ cột”. Mitsubishi theo sát với 44.107 xe, trong đó Xpander vẫn là mẫu xe đóng góp doanh số lớn nhất.

Mazda xếp tiếp theo với 32.455 xe, trong khi Honda đạt 28.719 xe. Cả hai thương hiệu này đều chịu ảnh hưởng từ xu hướng người tiêu dùng chuyển dần sang xe gầm cao và xe điện, khiến các dòng sedan truyền thống giảm sức hút.

Kia đứng ở vị trí tiếp theo với 27.716 xe, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc xe phổ thông, nơi biên lợi nhuận và dư địa tăng trưởng đều đang bị thu hẹp.

Ở nhóm cuối, Isuzu đạt doanh số 11.742 xe, chủ yếu đến từ xe thương mại và bán tải. Suzuki đứng cuối bảng với 6.596 xe, phản ánh rõ thách thức trong việc duy trì sức cạnh tranh khi danh mục sản phẩm hạn chế và thiếu các mẫu xe phù hợp với xu hướng mới.

Cục diện mới của thị trường ô tô Việt Nam

Bức tranh doanh số năm 2025 cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc rõ rệt. Xe điện, đặc biệt là các mẫu có giá dễ tiếp cận, đang tạo ra sự thay đổi lớn trong trật tự thị trường. Sự ưu tiên của người tiêu dùng dành cho xe điện không chỉ dựa trên yếu tố kinh tế mà còn nhờ những cam kết mạnh mẽ về hạ tầng dịch vụ từ các nhà sản xuất xe điện dẫn đầu.

VinFast tận dụng tốt xu hướng này để vươn lên dẫn đầu, trong khi các hãng xe truyền thống buộc phải điều chỉnh chiến lược nếu không muốn bị nới rộng khoảng cách trong những năm tới.