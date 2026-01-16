Đầu tư vào xe điện lỗ gần 20 tỷ USD - hãng xe lớn nhất nước Mỹ quay xe tìm kiếm hợp tác từ Trung Quốc để 'gỡ gạc'

Theo Wall Street Journal và Reuters vào giữa tháng 1/2026, hai bên đang tiến hành thảo luận về một thỏa thuận cung ứng pin dành riêng cho các dòng xe hybrid. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về nhu cầu của người tiêu dùng đối với các loại phương tiện thân thiện với môi trường.

Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đàm phán này bắt nguồn từ việc doanh số xe điện không đạt được kỳ vọng như dự báo trước đó. Kết thúc năm 2025, Ford ghi nhận lỗ 19,5 tỉ USD và phải rút lui khỏi một số hạng mục đầu tư liên quan đến xe điện.

Mẫu F150 điện từng nhận được nhiều kỳ vọng lại là một trong những lý do khiến hãng xe Ford thua lỗ khủng

Trong khi phân khúc xe điện có dấu hiệu chững lại, các dòng xe hybrid lại nhận được sự quan tâm lớn nhờ tính tiện dụng và giá thành hợp lý. Ford nhận thấy cần phải đa dạng hóa danh mục sản phẩm để thích ứng với tình hình mới.

Do đó, nếu thương vụ hợp tác với BYD thành công, hãng xe Mỹ sẽ tiếp cận được nguồn pin giá rẻ hơn và công nghệ tiên tiến từ một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc.

Về phạm vi triển khai, Ford dự kiến ứng dụng công nghệ pin của tập đoàn Trung Quốc tại các nhà máy sản xuất nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Quyết định này được coi là một tính toán kỹ lưỡng về mặt địa chính trị của ban lãnh đạo Ford. Bằng cách giới hạn việc sử dụng pin BYD ở các thị trường quốc tế, hãng có thể tránh được những rào cản về thuế quan và các quy định khắt khe liên quan đến nguồn gốc công nghệ tại thị trường nội địa.

Đây là giải pháp giúp Ford vẫn tận dụng được lợi thế về chi phí của pin Trung Quốc mà không làm ảnh hưởng đến các chính sách ưu đãi tại Mỹ.

BYD đang là một trong những hãng xe điện và nhà sản xuất pin lớn nhất toàn cầu.

Tuy nhiên, thông tin về cuộc đàm phán này cũng đã làm dấy lên những luồng ý kiến trái chiều. Một số cố vấn thương mại và chính trị gia tại Mỹ đã bày tỏ sự lo ngại về mức độ phụ thuộc ngày càng sâu sắc của ngành công nghiệp ô tô nước này vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.

"Vậy là Ford muốn đồng thời hỗ trợ chuỗi cung ứng của một đối thủ Trung Quốc và khiến mình dễ bị tổn thương hơn?" ﻿ cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Trước đó, dự án nhà máy pin của Ford hợp tác với CATL tại bang Michigan cũng đã từng trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận về an ninh kinh tế và chính sách công nghiệp.

Việc Ford tiếp tục tìm đến một đối thủ lớn khác là BYD cho thấy thực tế khách quan rằng các hãng xe xăng truyền thống đang gặp nhiều thách thức trong việc tự chủ nguồn cung pin.

BYD hiện là một trong những nhà sản xuất pin và xe điện hàng đầu thế giới với lợi thế về quy mô và công nghệ sản xuất hiện đại. Đối với Ford, việc thiết lập mối quan hệ với những nhà cung cấp hàng đầu là điều cần thiết để duy trì năng lực cạnh tranh trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng đầy biến động hiện nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, các chi tiết cụ thể về giá trị hợp đồng hay số lượng pin dự kiến vẫn chưa được hai bên tiết lộ chính thức. Sự kiện này không chỉ phản ánh chiến lược riêng lẻ của một hãng xe mà còn cho thấy xu hướng tái định hình mối quan hệ giữa các tập đoàn ô tô phương Tây và các nhà sản xuất linh kiện Trung Quốc.