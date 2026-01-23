Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc

23-01-2026 - 07:21 AM | Thị trường

Hàng chục gốc đào cổ thụ "siêu to khổng lồ" từ núi rừng Tây Bắc đã theo chân thương lái về Hà Nội, thu hút sự chú ý của nhiều người chơi cây cảnh Tết này.

Dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 1.

Sắc hồng phủ kín tán, nổi bật trên thân đào xanh mướt.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, dọc các tuyến phố cửa ngõ Thủ đô và các làng hoa nổi tiếng, sự xuất hiện của những gốc đào cổ thụ có kích thước "khủng" đang trở thành tâm điểm chú ý. Đây là những gốc đào có tuổi đời hàng chục năm được các thương lái săn tìm từ vùng núi cao Tây Bắc đưa về xuôi chăm sóc.

Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 1.

Theo ghi nhận, điểm đặc biệt của dàn "lão đào" năm nay chính là sự phong phú về kiểu dáng. Từ dáng trực, dáng huyền đến các thế cây uốn lượn độc đáo, mỗi gốc đào đều mang vẻ đẹp phong trần của núi rừng.

Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 2.

Để tăng thêm vẻ cổ kính, các nghệ nhân đã khéo léo bao phủ một lớp rêu xanh mướt lên những thân đào xù xì.

Nhiều người dân và du khách khi đi ngang qua đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ bề ngoài xù xì, rêu phong của thân cây. Những gốc đào "siêu to khổng lồ" này thường có đường kính thân từ 30cm đến hơn 50cm, cá biệt có những gốc phải hai người ôm mới xuể.

Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 3.

Những nghệ nhân đào đang cẩn trọng tỉa tót, chỉnh sửa từng chi tiết cành của các gốc đào cổ thụ, chuẩn bị cho ngày cây ra thị trường.

Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 4.

Công đoạn chăm sóc tỉ mỉ đào cổ thụ trước khi bán.

Để chuẩn bị cho những gốc đào này nở rực rỡ đúng dịp Tết, các nghệ nhân và thợ vườn phải tốn rất nhiều công sức. Từ việc đánh gốc từ rừng về, ghép mắt đào Nhật Tân cho đến việc tỉ màng, tuốt lá, mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối.

Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 5.

Sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp thanh tao của hoa đào và nét rêu phong cổ kính trên thân cây khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ.

Chị Tuyền, một chủ vườn đào tại đây chia sẻ: "Những gốc đào này có giá trị rất cao do tuổi đời và công vận chuyển từ vùng cao về. Đa số khách hàng đều chọn phương án thuê để chơi trong mấy ngày Tết vì chi phí mua đứt có thể lên tới cả trăm triệu đồng."

Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 6.
Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 7.
Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 8.
Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 9.

Không chỉ có các thương gia, nhiều người dân Thủ đô cũng tranh thủ ghé thăm, dạo bước thưởng lãm và nâng niu từng cành đào chớm nụ, với mong muốn chọn được một góc xuân viên mãn nhất mang về tô điểm cho ngôi nhà trong những ngày Tết đến Xuân về.

Được biết, giá thuê những "siêu phẩm" này hiện dao động từ 20 triệu đến gần 200 triệu đồng mỗi gốc, tùy vào kích thước và độ độc lạ của thế cây. Dù mức giá không hề rẻ, nhưng nhiều đại gia vẫn sẵn sàng xuống tiền để sở hữu một gốc đào đẳng cấp, mang lại sự sang trọng và may mắn cho tư gia hoặc trụ sở công ty trong dịp năm mới.

Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 10.
Ngỡ ngàng dàn "lão đào" Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 11.

Sự hòa quyện giữa nét cổ kính của thân gỗ rêu phong và sắc hồng thắm của những nụ hoa chớm nở đã tạo nên một sức hút khó cưỡng, mang không khí Tết sớm đến với nhịp sống hối hả của Hà Nội.

Theo Bích Thuỷ

VTV

