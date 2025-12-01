Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đào chết khô sau mưa bão, nông dân thất thần lo mất vụ Tết

01-12-2025 - 10:47 AM | Thị trường

Sau đợt mưa bão vừa qua, nhiều gốc đào bị quật đổ, héo chết, khiến người dân tại “thủ phủ” làng đào đứng trước nguy cơ mất Tết.

Tại “thủ phủ” trồng đào xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), đợt mưa lớn kết hợp bão số 10 vừa qua đã khiến nhiều gốc đào bị quật gãy, đổ ngã và đến nay chết khô hàng loạt. Đáng lo ngại, phần lớn diện tích bị thiệt hại là những vườn đào chuẩn bị phục vụ thị trường Tết.

Nhiều hộ trồng đào cho biết họ đã dồn toàn bộ vốn liếng, công sức suốt cả năm để chăm sóc, tạo dáng cho cây, hy vọng thu được nguồn thu chính vào dịp cuối năm. Thế nhưng chỉ sau đợt mưa lớn kéo dài, nhiều vườn đào chết hàng loạt, người dân buộc phải chặt bỏ.

Khoảng 3 tháng nữa là đến Tết, thế nhưng, hàng loạt gốc đào từ 3-5 năm tuổi phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết đã héo khô, chết hàng loạt khiến người trồng đào chỉ biết ngậm ngùi xót xa.

Gia đình ông Bùi Công Phương (56 tuổi), trú tại xã Toàn Lưu, có hơn 700 gốc đào trồng trên diện tích gần 1ha. Thế nhưng đợt mưa lũ, bão vừa qua đã khiến hàng loạt cây bị bật gốc, úng rễ rồi chết dần. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng héo chết vẫn chưa dừng lại.

"Gia đình tôi có hơn 700 gốc đào trồng trên diện tích gần 1 ha. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng héo chết vẫn chưa dừng lại. Khoảng 500 gốc đào đã chết và không còn khả năng phục hồi, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Đợt mưa lớn kéo dài, nước ngấm sâu vào đất khiến cây suy kiệt nhanh, đặc biệt là những gốc đào 3–5 năm tuổi vốn đã vào thời kỳ cho giá trị kinh tế cao. Công sức chăm sóc cả năm gần như mất trắng", ông Phương chia sẻ.

Ngoài thiệt hại về số lượng, người trồng đào còn phải đối mặt với nỗi lo về chất lượng hoa của những cây còn sót lại. Sau đợt bão, nhiều cây bị suy yếu, phát triển chậm, khó nở hoa đúng dịp Tết.

Tại xã Toàn Lưu có hơn 110ha trồng hoa, cây cảnh. Trong đó, có hơn 600 hộ dân trồng đào với diện tích khoảng 108ha, tập trung ở thôn Kim Sơn, Xuân Sơn. Mỗi năm nơi đây cung cấp cho thị trường Tết hàng nghìn gốc đào và hoa cúc các loại. Tuy nhiên thiệt hại sau mưa lũ khiến nhiều hộ dân mất Tết khi không có nguồn thu nhập.

Theo thống kê, riêng tại thôn Kim Sơn đã có hơn 30.000 gốc đào từ 1 - 3 năm tuổi bị chết. Người dân trong thôn đang đối mặt với một cái Tết vô cùng khó khăn.

Chính quyền xã Toàn Lưu cho biết, sau đợt mưa bão vừa qua, hàng chục nghìn gốc đào trên địa bàn đã bị gãy, chết do mưa lũ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân trồng đào. Đây là mùa vụ quan trọng, vì nhiều hộ dân chăm sóc mấy năm trời, dịp Tết mới cho thu nhập. Ngoài số lượng cây đã bị chết, chính quyền cũng lo ngại chất lượng hoa của những cây còn lại có thể giảm sút, phát triển chậm do bị suy yếu sau mưa bão. Hiện địa phương đang phối hợp với người dân thống kê thiệt hại, hỗ trợ biện pháp khắc phục và tìm cách cứu những cây còn khả năng hồi phục, nhằm giảm bớt hậu quả cho vụ Tết sắp tới.


Theo Hoài Nam

Tiền Phong

