Xiaomi bán xe Scooter chạy 70km/lần sạc, có Apple Find My, giảm xóc xịn, thiết kế gập gọn

Thiết kế và khả năng vận hành

Xiaomi đã đưa Xiaomi Electric Scooter 6 Max lên website toàn cầu, cho thấy sản phẩm đang tiến gần tới thời điểm ra mắt tại nhiều thị trường. Đây được xem là phiên bản cao nhất trong dòng Electric Scooter 6 sắp tới.

Mẫu xe này sử dụng động cơ DC không chổi than công suất danh định 450W, công suất cực đại lên tới 1.100W. Theo công bố, xe có thể leo dốc tối đa 24%. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 25km/h, kèm theo 3 chế độ tốc độ khác nhau, đúng chuẩn các mẫu xe điện của Xiaomi tại châu Âu.

Pin, giảm xóc và trang bị an toàn

Electric Scooter 6 Max được trang bị pin dung lượng 468Wh. Ở tốc độ ổn định 15km/h, xe có thể đi được khoảng 70km. Khi chạy ở tốc độ tối đa 25km/h, quãng đường giảm xuống còn khoảng 45km. Thời gian sạc đầy pin theo công bố là dưới 3 giờ.

Xe dùng bánh không săm kích thước 12 inch, kết hợp phuộc lò xo hành trình dài 45mm phía trước và hệ thống lò xo kép phía sau để cải thiện độ êm và độ bám đường. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước và sau, kèm E-ABS ở bánh sau. Khung xe bằng thép carbon, có thể gập lại, trọng lượng khoảng 29,7kg. Sàn để chân rộng 190mm, đi kèm tay ga điều khiển kép, đèn chiếu sáng trước và sau.

Màn hình màu và Apple Find My

Trên thân xe có màn hình màu tích hợp, hiển thị các thông tin thời gian thực như tốc độ, trạng thái pin hoặc quá trình sạc. Người dùng có thể xem thêm dữ liệu chi tiết và thiết lập thông qua ứng dụng Xiaomi Home. Điểm đáng chú ý là xe hỗ trợ Apple Find My, cho phép định vị vị trí xe trong hệ sinh thái của Apple, một tính năng hiếm thấy trên xe điện gập phổ thông.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Xiaomi hiện chưa công bố giá bán cũng như thời điểm mở bán chính thức của Electric Scooter 6 Max. Nếu được phân phối tại các thị trường châu Âu như Đức, mức giá nhiều khả năng sẽ tiệm cận Electric Scooter 5 Max, đang được niêm yết 599,99 EUR, tương đương khoảng 16 triệu đồng. Hiện bạn có thể mua 1 số mẫu xe điện mini của Xiaomi như Scooter 4 Go (~6 triệu đồng), Scooter 3 Lite (~6 triệu đồng), Ninebot F40 (~15 triệu đồng).