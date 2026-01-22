Hyundai i10 ngừng sản xuất, thay thế bằng xe điện mới: Thiết kế đậm chất tương lai, ra mắt tháng 4, kịch bản tương tự có diễn ra ở Việt Nam?

Hyundai i10 đi đến hồi kết

Hãng xe Hàn Quốc vừa xác nhận chấm dứt sản xuất mẫu hatchback cỡ nhỏ Hyundai i10 tại thị trường Anh và châu Âu, khép lại hành trình kéo dài 18 năm của một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng. Quyết định này đánh dấu bước chuyển quan trọng của Hyundai trong quá trình điện hóa dải sản phẩm tại châu Âu.

Theo AutoExpress, Hyundai đã chính thức chấm dứt sản xuất mẫu xe đô thị cỡ nhỏ i10 dành cho thị trường châu Âu. Ảnh: Hyundai

Ra mắt lần đầu vào năm 2008, Hyundai i10 nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến nhờ giá bán dễ tiếp cận, trang bị công nghệ phù hợp và không gian nội thất được đánh giá cao trong phân khúc xe đô thị. Trong suốt vòng đời, hơn 3,3 triệu xe i10 đã được bán ra toàn cầu, riêng thị trường Anh chiếm hơn 370.000 xe.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, doanh số i10 sụt giảm rõ rệt khi người tiêu dùng châu Âu ngày càng ưu tiên các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, xe hybrid và đặc biệt là xe điện cỡ nhỏ. Theo Auto Express, dù các đại lý tại Anh vẫn còn xe tồn kho, Hyundai đã ngừng nhận đơn đặt hàng i10 từ nhà máy.

Hyundai i10 thay thế bằng Ioniq 3?

Việc khai tử i10 không đồng nghĩa Hyundai bỏ trống phân khúc xe giá rẻ. Trái lại, hãng đang dọn đường cho Ioniq 3, mẫu xe điện phổ thông hoàn toàn mới dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Mẫu xe này từng được hé lộ thông qua concept Concept Three tại Triển lãm ô tô Munich và được xác nhận sẽ chính thức trình làng vào tháng 4-2026.

Ioniq 3 sẽ là mẫu xe điện mới nhất của Hyundai, được định vị thấp hơn Ioniq 5 và Ioniq 6 cả về kích thước lẫn giá bán, nhưng vẫn hứa hẹn mang đến công nghệ tiên tiến cùng hiệu suất vận hành hiệu quả. Mẫu xe từng được hé lộ thông qua concept Concept Three (ảnh) tại Triển lãm Ô tô Munich hồi tháng 9. Ảnh: Hyundai

Khác với các mẫu Ioniq hiện tại, Hyundai Ioniq 3 sở hữu thiết kế “Aero Hatch” với phong cách khí động học đậm nét. Hyundai mô tả đây là kiểu dáng mới, tái định nghĩa hình hài của xe điện cỡ nhỏ. Những nguyên mẫu chạy thử gần đây cho thấy thiết kế thực tế gần như giữ nguyên concept, với dáng hatchback thể thao và cánh gió đuôi dạng ducktail.

Về kích thước, Hyundai Ioniq 3 lớn hơn đáng kể so với i10, dài 4.287mm và có chiều dài cơ sở 2.722mm, tương đương Kia EV3 hoặc Volkswagen ID.3. Điều này cho thấy mẫu xe mới không chỉ thay thế i10 về mặt phân khúc giá, mà còn nâng tầm về không gian và khả năng sử dụng.

Hyundai chưa công bố giá bán chính thức, nhưng giới chuyên môn dự đoán Ioniq 3 sẽ có giá khởi điểm khoảng 25.000 bảng Anh (880,5 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với Kona Electric. Trong thời gian chờ đợi, Hyundai vẫn có Inster EV - mẫu xe điện giá rẻ nhất của hãng tại châu Âu - với giá từ 23.495 bảng Anh (827,5 triệu đồng).

Động thái của Hyundai phản ánh xu hướng chung tại châu Âu, nơi các mẫu xe đô thị chạy động cơ đốt trong đang dần biến mất. Hiện tại, Kia Picanto (Kia Morning) là cái tên hiếm hoi còn sót lại, nhưng ngay cả mẫu xe này cũng đứng trước nguy cơ bị thay thế khi các mẫu xe điện giá rẻ thế hệ mới lần lượt xuất hiện.

Theo kế hoạch, Hyundai Ioniq 3 và Inster EV sẽ không được phân phối tại Mỹ, do thị trường này vẫn ưu tiên xe cỡ lớn như SUV và bán tải, cùng với các rào cản về chính sách và chi phí.