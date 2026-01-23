Giá cà phê bứt phá mạnh

Phiên 21/1 chứng kiến sắc xanh áp đảo chiếm ưu thế trên thị trường nguyên liệu công nghiệp khi có tới 6 trên 9 mặt hàng đồng loạt tăng giá; trong đó, nổi bật là đà tăng giá của hai mặt hàng cà phê. Cụ thể, giá cà phê Robusta đã tăng gần 3,5% trong phiên hôm qua, đưa giá mặt hàng này đóng cửa ở mức 4.078 USD/tấn, giá cà phê Arabica cũng tăng nhẹ gần 0,3% lên mức 7.661 USD/tấn.

Theo ghi nhận từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cà phê thế giới được hỗ trợ từ chính sách tiền tệ thắt chặt của Brazil và nhu cầu ổn định từ thị trường Mỹ. Động lực quan trọng nhất trong phiên giao dịch vừa qua đến từ sự bứt phá của đồng Real Brazil. Sau cuộc họp chính sách cuối năm 2025, Ủy ban Chính sách Tiền tệ Brazil (COPOM) tiếp tục giữ nguyên lãi suất Selic ở mức cao 15%/năm, đánh dấu lần thứ tư liên tiếp duy trì chính sách thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát.

Quyết định này đã đẩy đồng Real lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng rưỡi so với đồng USD và giúp đồng tiền này khép lại năm 2025 với mức tăng gần 9%. Đồng nội tệ mạnh lên làm giảm lợi thế giá xuất khẩu khi quy đổi sang USD, khiến nông dân và các doanh nghiệp Brazil có xu hướng hạn chế bán ra, chờ đợi mức giá thuận lợi hơn. Điều này đã trực tiếp tạo ra áp lực thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn trên thị trường cà phê toàn cầu.

Thực tế thắt chặt nguồn cung được phản ánh rõ qua số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe). Trong tháng 12/2025, tổng lượng cà phê nhân xuất khẩu của nước này giảm mạnh 18,4% so với cùng kỳ, chỉ còn 2,86 triệu bao; trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica giảm 10%, đạt 2,6 triệu bao, còn cà phê Conilon (Robusta) ghi nhận mức sụt giảm đặc biệt nghiêm trọng, lên tới 61%, chỉ còn hơn 222.000 bao.

Sự suy giảm đột biến, nhất là ở dòng Robusta, cho thấy tình trạng khan hiếm hàng thực tế đang diễn ra ngày càng rõ rệt tại Brazil - quốc gia giữ vai trò dẫn dắt thị trường. Trong bối cảnh đó, nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ vẫn duy trì đà tăng ổn định, với mức tăng 4% trong 10 tháng đầu năm 2025, bất chấp những rào cản về thuế quan. Sự mất cân đối giữa cung và cầu đang trở thành nền tảng quan trọng nâng đỡ giá cà phê trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, triển vọng trung và dài hạn của thị trường đang dần trở nên tích cực hơn nhờ yếu tố thời tiết thuận lợi tại các vùng sản xuất chủ chốt. Tại Brazil, dự báo mưa dồi dào trong tuần này tại các khu vực trồng trọng điểm đã phần nào làm dịu bớt lo ngại về vụ mùa sắp tới. Trong khi đó, tại Việt Nam, thời tiết khô ráo đang tạo điều kiện thuận lợi để nông dân hoàn tất giai đoạn thu hoạch cuối vụ.

Sau phiên giảm sâu bất ngờ vào ngày hôm qua, thị trường cà phê trong nước sáng 22/1 đã có màn "lội ngược dòng" ngoạn mục nhất trong niên vụ này. Ngay từ đầu phiên, bảng giá thu mua tại các đại lý đã nhảy vọt, ghi nhận mức tăng trung bình từ 1.800 đến 2.100 đồng/kg trên toàn vùng Tây Nguyên. Với đà tăng này, giá cà phê Việt Nam đã chính thức chinh phục và vượt qua cột mốc lịch sử 100.000 đồng/kg.

Tại hai "thủ phủ" cà phê là Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đồng loạt tăng 1.800 đồng/kg, chốt tại con số tròn trĩnh 100.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng tuy có mức giá thấp nhất nhưng lại ghi nhận biên độ tăng mạnh nhất khu vực là 2.100 đồng/kg, đưa giá cà phê nhân xô từ vùng đáy vọt lên 99.500 đồng/kg.