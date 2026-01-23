TCL: Thâu tóm mảng TV của Sony để vượt qua Samsung

Khi tập đoàn điện tử TCL của Trung Quốc mua lại bộ phận kinh doanh sản phẩm TV của Sony, họ đã đặt ra hai mục tiêu chính: vượt qua Samsung Electronics để trở thành người dẫn đầu thị trường, đồng thời chống lại sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường nội địa.

TCL và Sony dự định thành lập một liên doanh để tiếp quản mảng kinh doanh giải trí gia đình của Sony, các công ty thông báo hôm 20/1, với TCL nắm giữ 51% cổ phần. Công ty mới dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 4/2027.

"Các sản phẩm của công ty mới dự kiến sẽ mang thương hiệu 'Sony' và 'BRAVIA' được công nhận toàn cầu, nhằm tạo ra giá trị khách hàng mới thông qua các sản phẩm mang thương hiệu này," các công ty cho biết trong một tuyên bố.

Giá cổ phiếu của TCL trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông đã tăng mạnh 18,6% lên 12,92 đô la Hồng Kông vào ngày sau khi thông báo được đưa ra, mức cao nhất trong khoảng 20 năm. Sự tăng vọt này được thúc đẩy bởi niềm tin rằng việc tiếp quản hoạt động kinh doanh của Sony sẽ cải thiện khả năng sinh lời.

TCL ghi nhận doanh thu 99,3 tỷ HKD (12,7 tỷ USD) và lợi nhuận ròng 1,7 tỷ HKD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12/2024, cả hai đều tăng trưởng năm thứ hai liên tiếp. Lợi nhuận ròng năm 2025 cũng có vẻ tăng lên.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp tiếp tục giảm, xuống còn 16% trong năm 2024, giảm khoảng 5 điểm phần trăm so với năm 2019.

Sự sụt giảm này có thể là do sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù doanh số bán TV ở nước ngoài của TCL cao hơn gấp đôi so với ở Trung Quốc, nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp ở thị trường nội địa lại cao hơn. Nhưng với nhu cầu nội địa trì trệ do sự suy thoái của thị trường bất động sản, cạnh tranh về giá với các đối thủ đang làm suy yếu khả năng sinh lời.

Trong bối cảnh đó, TCL đặt mục tiêu tận dụng thương hiệu Sony để củng cố dòng sản phẩm cao cấp của mình tại Trung Quốc và Bắc Mỹ, thị trường TV lớn nhất thế giới. Trên trang web của nhà bán lẻ điện tử lớn Best Buy của Mỹ, TV Bravia 65 inch của Sony được bán với giá từ 700 đến 3.500 đô la, trong khi TV TCL cùng kích thước có giá từ 380 đến 3.000 đô la. Sony có độ nhận diện thương hiệu cao ở Bắc Mỹ và sở hữu những thế mạnh độc đáo, chẳng hạn như việc tích hợp TV Bravia với máy chơi game PlayStation.

TCL dự kiến sẽ tập trung vào việc mở rộng doanh số bán các sản phẩm mang thương hiệu Sony. Công ty con TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT) đã tăng cường năng lực sản xuất tấm nền tinh thể lỏng vào năm ngoái bằng cách mua lại nhà máy LG Display tại Quảng Châu. Việc hợp nhất sản xuất với thương hiệu Sony sẽ giúp cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí.

Mặc dù TCL và Sony chưa tiết lộ cách thức sản xuất và bán TV mang thương hiệu Sony sẽ được thực hiện như thế nào, nhưng nhà phân tích thiết bị gia dụng Trung Quốc Liang Zhenpeng cho biết, "việc TCL nắm giữ 51% cổ phần trong liên doanh có nghĩa là TCL sẽ dẫn dắt tất cả các quy trình quan trọng, bao gồm sản xuất và vận hành."

Theo dự báo của công ty nghiên cứu Sigmaintell của Trung Quốc, năm ngoái TCL nắm giữ 14% thị phần toàn cầu về lượng hàng xuất xưởng của tivi, đứng thứ hai sau Samsung Electronics với 16%. Sony đứng thứ 10 với 2% thị phần. Dự báo cho thấy đến năm 2027, thị phần của TCL, bao gồm cả liên doanh với Sony, sẽ mở rộng lên 17%, vượt qua Samsung.

Chủ tịch Li Dongsheng của TCL được cho là người thúc đẩy mạnh mẽ việc mở rộng thị phần của hãng tại các thị trường nước ngoài.

TCL được biết đến ở Trung Quốc là một nhà sản xuất lớn lâu đời về tivi và các thiết bị gia dụng khác. Tiền thân của nó là TTK Household Appliances, một nhà sản xuất băng cassette được thành lập tại Huizhou, tỉnh Quảng Đông vào năm 1981.

Li Dongsheng - người gia nhập công ty với tư cách là nhân viên thứ 43 và giữ chức chủ tịch từ cuối những năm 1990 - đã thúc đẩy công ty mở rộng, biến nó trở thành một trong những công ty Trung Quốc đầu tiên thâm nhập thị trường nước ngoài, bao gồm cả Việt Nam vào năm 1999.

Li dường như coi Sony là "tiền bối" của TCL trong lĩnh vực sản xuất thiết bị gia dụng và tiên phong trong thị trường nước ngoài. Khi Li nói chuyện với cố chủ tịch Nobuyuki Idei của Tập đoàn Sony vào năm 2021, ông cho biết Idei đã nói với ông rằng việc sở hữu thị trường Trung Quốc rộng lớn là một lợi thế cho các công ty Trung Quốc, nhưng nó cũng có thể cản trở việc mở rộng sang thị trường nước ngoài của họ.

Đã có những trường hợp trước đây các thương hiệu TV Nhật Bản thuộc quyền sở hữu của các công ty Trung Quốc. Năm 2018, Toshiba đã bán thương hiệu Regza của mình, vốn đang chứng kiến doanh số giảm sút, cho tập đoàn thiết bị gia dụng khổng lồ Hisense của Trung Quốc. Hisense đã tận dụng được năng lực phát triển của Toshiba đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh về giá, dẫn đến sự phục hồi doanh số bán hàng của Regza.

Theo Nikkei﻿