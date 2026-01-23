Thêm một chiến lược đáng sợ của xe điện Trung Quốc: Ngồi tại nhà ship xe đi khắp thế giới, doanh số tăng hơn 200% năm qua

Theo Car News China, sàn giao dịch xe điện (CEVM) - nền tảng bán lẻ xe điện (EV) quốc tế lớn nhất Trung Quốc đã công bố báo cáo thường niên về các thương hiệu bán chạy nhất theo từng quốc gia trên nền tảng nhập khẩu của mình. Theo đó trong năm 2025, doanh số bán hàng của CEVM tăng 224%, từ 3.400 xe (2024) lên 11.000 xe điện được giao.

Trong đó, Xiaomi là thương hiệu bán chạy nhất trên nền tảng này tại các thị trường chính của EU, bao gồm Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý và 12 quốc gia khác. 10% doanh số của Xiaomi là phiên bản hiệu năng cao Ultra, vốn chỉ chiếm 2,5% thị phần của Xiaomi tại Trung Quốc.

Các thương hiệu xe Trung Quốc đang phủ sóng toàn châu Âu.

Điều đáng ngạc nhiên là Xiaomi hiện vẫn chưa có đại lý chính thức tại châu Âu. Theo kế hoạch, phải đến năm 2027, hãng xe này mới chính thức gia nhập thị trường EU.﻿ Do đó, sự tăng trưởng của Xiaomi tại lục địa già chủ yếu là nhờ một chiến lược bán hàng linh hoạt có tên là "Giao hàng tận nhà tại EU".

Có nghĩa là, khách hàng đặt mua xe tại Trung Quốc, sàn giao dịch CEVM sẽ lo việc vận chuyển, thông quan và các giấy tờ cần thiết để đăng ký lăn bánh, chủ yếu là việc lấy chứng nhận IVA của EU theo Điều 45.

Ông Jakub Gersl, Giám đốc điều hành của CEVM cho biết: “Năm 2026, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa sự hiện diện của mình tại châu Âu bằng cách mở mạng lưới dịch vụ hậu mãi trong quý đầu tiên và triển khai chương trình thí điểm cung cấp xe có sẵn”.

Cũng theo CEVM, ở thị trường khác như Ả Rập Xê Út và Oman, thương hiệu cao cấp Maextro của Huawei là sản phẩm bán chạy nhất. Hãng xe này chỉ bán một mẫu duy nhất đó là S800, đối thủ cạnh tranh của Maybach. Mẫu xe có giá khoảng 143.000 USD.

Ngoài ra, Chery và các thương hiệu liên kết cũng đang nổi lên ở thị trường Nam Mỹ, trong đó iCar là thương hiệu bán chạy nhất tại Brazil.﻿

Xe điện Trung Quốc đang tích cực thâm nhập thị trường.

Tuy nhiên, đại diện CEVM cũng thừa nhận rằng, thuế chống trợ cấp lên tới 35% của EU, áp dụng cho xe điện sản xuất tại Trung Quốc đã làm chậm lại tiềm năng tăng trưởng.

Mức thuế này áp dụng cho cả dòng xe mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) và chỉ không áp dụng với xe hybrid cắm điện (PHEV).

Theo CEVM, doanh số bán xe EREV trên nền tảng này tại châu Âu đã giảm đáng kể, nhưng dự kiến sẽ phục hồi vào năm 2026 khi EU đang chịu áp lực phải loại bỏ thuế đối kháng đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc và thay thế bằng mức giá tối thiểu.

“Mục tiêu của chúng tôi là tăng gấp đôi doanh số bán hàng ở nước ngoài vào năm 2026, vì chúng tôi kỳ vọng những thay đổi tiềm năng trong chính sách thuế quan của EU và kế hoạch thâm nhập vào một thị trường mới – Canada,” ông Gersl kết luận.

Từ báo cáo của CEVM, có thể nói, xe điện là động lực chính trong chiến lược xuất khẩu của ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc.

Trong đợt tổng kết năm 2025, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) cũng cho biết, xuất khẩu xe năng lượng mới (NEV) trong năm 2025 như xe điện và xe hybrid đã tăng gấp đôi so với năm liền trước, đạt 2,6 triệu xe. Tổng xuất khẩu ô tô từ Trung Quốc đã vượt qua 7 triệu xe, tăng 21% so với năm 2024.

Trước sự dư thừa nguồn cung nội địa và nhu cầu ngày càng tăng của thị trường toàn cầu, xe Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026 mà hạt nhân chính vẫn là các dòng xe (NEV).



