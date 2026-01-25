Thêm smartphone 'siêu hiệu năng' về Việt Nam: Pin silico carbon, chip snapdragon, màn hình 120 Hz kèm giá bán từ 7,5 triệu đồng

POCO vừa chính thức giới thiệu POCO M8 Series tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng mới của hãng ở phân khúc smartphone tầm trung. Dòng sản phẩm gồm hai phiên bản M8 5G và M8 Pro 5G, tập trung vào các yếu tố hiệu năng, pin dung lượng lớn và trải nghiệm hiển thị, hướng tới nhóm người dùng trẻ có nhu cầu giải trí và sử dụng thiết bị với cường độ cao.



Theo POCO, M8 Series được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng phổ thông, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi. Ông Kang Lou, Quản lý tiếp thị sản phẩm cấp cao POCO toàn cầu, cho biết dòng M8 được định hướng mang lại trải nghiệm sử dụng vượt tầm giá, kết hợp giữa hiệu năng, thời lượng pin và khả năng giải trí, qua đó giúp người dùng tiếp cận các trang bị vốn thường chỉ xuất hiện ở phân khúc cao hơn.

Trong 2 phiên bản, POCO M8 Pro 5G gây chú ý với viên pin silicon carbon dung lượng 6.500mAh, kết hợp sạc nhanh công suất 100W. Về hiệu năng, M8 Pro 5G được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4, sản xuất trên tiến trình 4nm. Bên cạnh đó, hệ thống tản nhiệt buồng hơi POCO IceLoop được tích hợp nhằm duy trì hiệu suất ổn định khi thiết bị hoạt động liên tục.

Trải nghiệm hiển thị là một trong những điểm nhấn của POCO M8 Pro 5G. Máy sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1,5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.200 nits. Các thông số này cho phép thiết bị hiển thị rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu giải trí như xem phim hay chơi game. Màn hình của máy cũng đạt các chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, hướng tới trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Về thiết kế và độ bền, POCO M8 Pro 5G có độ mỏng 8,31mm, sử dụng kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao cùng loạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K. Thiết bị được trang bị camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 800, hỗ trợ chống rung quang học OIS và quay video 4K, đi kèm camera góc rộng 8MP và camera trước 32MP. POCO cũng tích hợp các thuật toán AI để hỗ trợ chỉnh sửa và tối ưu hình ảnh.

Trong khi đó, POCO M8 5G được định vị là lựa chọn cân bằng hơn, hướng tới người dùng cần một thiết bị đáp ứng tốt các nhu cầu hằng ngày với mức giá dễ tiếp cận. Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3, phù hợp cho các tác vụ phổ biến như lướt web, xem video và chơi game nhẹ. Viên pin silicon carbon dung lượng 5.520mAh kết hợp sạc nhanh 45W giúp thiết bị duy trì thời gian sử dụng ổn định trong ngày.

POCO M8 5G cũng được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,77 inch, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.200 nits, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà trong quá trình sử dụng. Tương tự bản Pro, màn hình của POCO M8 5G đạt các chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland. Về camera, thiết bị sở hữu camera chính 50MP với cảm biến Light Fusion 400 và các thuật toán AI hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản của người dùng.

POCO M8 Series chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 23/1 thông qua website Mi.com và các sàn thương mại điện tử như Shopee và Lazada. POCO M8 5G có giá 7,49 triệu cho bản dung lượng 256 GB và 8,69 triệu cho bản 512 GB. Trong khi đó, M8 Pro 5G có giá 10,99 triệu cho bản 256 GB và 12,49 triệu cho bản 512 GB. Riêng phiên bản này sử dụng RAM 12 GB, trong khi các bản còn lại có RAM 8 GB.

Trong giai đoạn mở bán, khách được ưu đãi 1 triệu cho bản Pro (kèm voucher gian hàng 600.000 đồng) trong khi bản tiêu chuẩn được tặng voucher gian hàng 750.000 đồng.



