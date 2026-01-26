Lý do giá thịt lợn tăng mạnh

Giá thịt lợn “nhích từng ngày”

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 26/1, tại miền Bắc giá thịt lợn hơi chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Bắc Ninh; nhiều tỉnh trung du, miền núi duy trì mức 79.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên giữ mặt bằng từ 75.000-78.000 đồng/kg, trong khi miền Nam là 73.000-76.000 đồng/kg.

So với cách đây 10 ngày, giá lợn hơi đã tăng phổ biến 5.000-8.000 đồng/kg, cá biệt có nơi tăng mạnh hơn. Diễn biến này vượt khỏi các nhận định hồi đầu tháng, khi nhiều ý kiến cho rằng giá lợn hơi dịp cận Tết chỉ tăng khoảng 10% và khó vượt 78.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn liên tục tăng từng ngày.

Tại hệ thống siêu thị, mức tăng diễn ra tương tự khi một số mặt hàng thịt lợn mát, thịt sơ chế đã điều chỉnh tăng 5-10% so với đầu tháng, dù doanh nghiệp bán lẻ vẫn cố gắng “neo giá” bằng các chương trình bình ổn, khuyến mại luân phiên.

Chị Thu Hằng (phường Hà Đông, TP. Hà Nội) chia sẻ giá thịt như ngày nào cũng nhích lên, nhất là ba chỉ và sườn. "Mới tuần trước, tôi mua ba chỉ 170.000 đồng/kg, nay đã lên 180.000 đồng/kg. Đi siêu thị giá tăng chậm hơn nhưng cũng không còn rẻ, mua sắm Tết năm nay phải tính rất kỹ”, chị Hằng nói.

Dự báo tiếp tục tăng?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tuế - Phó Tổng Giám đốc Dabaco - cho rằng việc giá lợn hơi tăng lên quanh mốc 80.000 đồng/kg là do sức mua thực phẩm đang có xu hướng tăng mạnh cận Tết, trong khi chăn nuôi năm nay chịu tác động từ bão lũ và dịch bệnh cục bộ tại một số địa phương.

Tuy nhiên, theo ông Tuế, so với giai đoạn cao điểm trước đây (khi giá lợn hơi từng vượt 100.000 đồng/kg) mặt bằng hiện nay vẫn ở mức chấp nhận được. "Giá thịt lợn tăng cao không có lợi cho người tiêu dùng. Điều quan trọng là thị trường phải ổn định, tránh tăng nóng gây xáo trộn cung - cầu”, ông nói.

Ông Nguyễn Như Anh - Giám đốc Vissan Miền Bắc - cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng Tết từ rất sớm, song sức mua năm nay có xu hướng thận trọng hơn so với năm trước. Theo ông Anh, người tiêu dùng không còn mua tích trữ dài ngày, mà tập trung vào khoảng hai tuần cao điểm trước Tết.

Người tiêu dùng lựa chọn kỹ càng khi giá thịt lợn tăng cao.

“Giá lợn hơi tăng không đồng nghĩa sức mua tại hệ thống bán lẻ tăng tương ứng. Doanh nghiệp phải cân đối rất kỹ để vừa bảo đảm nguồn cung, vừa hạn chế tác động tăng giá tới người tiêu dùng”, ông Anh nói.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho rằng, việc giá thịt lợn tăng trở lại trong những ngày gần đây là diễn biến mang tính quy luật thị trường, không phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Theo ông Đăng, vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn, luôn tăng khoảng 10% so với các thời điểm khác trong năm do nhu cầu tích trữ, chế biến phục vụ Tết Nguyên đán.

Về nguồn cung, ông Đăng khẳng định tổng đàn chăn nuôi cả nước vẫn duy trì đà tăng. Tổng đàn lợn hiện đạt khoảng 31,4 triệu con, tăng 0,4% so với cùng kỳ; sản lượng chăn nuôi nhìn chung cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Liên quan đến mức giá, ông Đăng cho biết, giá lợn hơi hiện dao động quanh ngưỡng 75.000-77.000 đồng/kg, có nơi chạm 80.000 đồng/kg. "Giá có thể tăng nhẹ trong thời gian tới nhưng khó xảy ra đột biến như giai đoạn khủng hoảng do dịch tả lợn châu Phi trước đây", ông Đăng nhận định.

Trả lời câu hỏi về việc liệu có tình trạng doanh nghiệp găm hàng đẩy giá tăng hay không, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, qua công tác theo dõi giá, sản lượng và nguồn cung được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo từ doanh nghiệp và địa phương, đến nay cơ quan chức năng chưa thấy có hiện tượng găm hàng.

"Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, cơ quan quản lý sẽ kịp thời đưa ra cảnh báo và biện pháp điều tiết", ông Đăng thông tin.