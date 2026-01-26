Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam sở hữu loại quả ‘một vốn mười lời’ được Lào, Trung Quốc đua nhau săn đón: thu về tiền tỷ, sản lượng mỗi năm hàng trăm nghìn tấn

26-01-2026 - 13:47 PM | Thị trường

Loại quả này đã mang về hơn 100 triệu USD cho Việt Nam.

Việt Nam sở hữu loại quả ‘một vốn mười lời’ được Lào, Trung Quốc đua nhau săn đón: Xuất khẩu tăng mạnh, thu về tiền tỷ - Ảnh 1.

Năm 2025 là một năm đột phá của ngành rau quả Việt Nam với trị giá xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục, nhờ việc Việt Nam đã ký kết thêm nhiều nghị định thư quan trọng với Trung Quốc và mở cửa các thị trường yêu cầu khắt khe như Úc, Hoa Kỳ và EU. Đặc biệt, tỷ trọng hàng rau quả chế biến tăng lên, giúp giảm bớt áp lực về tính thời vụ và nâng cao giá trị gia tăng.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2025 đạt mức cao kỷ lục 8,56 tỷ USD, tăng 19,8% so với năm 2024. Trong đó, mặt hàng ớt tươi ghi nhận mức tăng trưởng gần 21%, mang về 117 triệu USD. Kết quả này giúp ớt tươi lọt top 10 rau củ xuất khẩu đạt kim ngạch cao với thị phần đạt 1,36%.

Ớt Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, Lào và Hàn Quốc, bên cạnh một phần nhỏ vào Mỹ. Trong đó, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất nhờ nhu cầu cao và sự chênh lệch mùa vụ. Việt Nam có khả năng sản xuất và xuất khẩu ớt quanh năm, trong khi Trung Quốc chỉ có một đến hai vụ chính, khiến nước này thường xuyên nhập khẩu để bù đắp nguồn cung.

Việt Nam sở hữu loại quả ‘một vốn mười lời’ được Lào, Trung Quốc đua nhau săn đón: Xuất khẩu tăng mạnh, thu về tiền tỷ - Ảnh 2.

Các giống ớt được ưa chuộng gồm ớt chỉ thiên và ớt hiểm, những loại có độ cay cao và hương vị đậm, phù hợp với nhu cầu chế biến.

Trung Quốc và Hàn Quốc đặc biệt chuộng ớt Việt nhờ hương vị cay thơm đặc trưng, vượt trội so với sản phẩm cùng loại của nhiều quốc gia khác, trong bối cảnh ớt là nguyên liệu quan trọng trong các món ăn như lẩu và kim chi.

Tại Việt Nam, Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều vùng trồng ớt lớn, diện tích lên đến hàng ngàn ha, tạo thu nhập ổn định cho người nông dân. Cây ớt ở Đồng Tháp và đặc biệt là ở huyện Thanh Bình được coi là “vựa ớt lớn nhất miền Tây”. Các xã vùng cù lao và các xã vùng ven sông Tiền là những khu vực tập trung nhiều diện tích trồng ớt. Sản lượng ớt tươi hơn 22.500 tấn/năm. Theo thống kê, diện tích trồng ớt ở tỉnh Đồng Tháp hiện có gần 2.000 ha/năm, năng suất bình quân hơn 10 tấn/ha.

Bên cạnh đó, một “thủ phủ” ớt khác của Việt Nam ở phía Bắc là tỉnh Lạng Sơn. Tại địa phương này, cây ớt được trồng chủ yếu ở các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình, Hữu Lũng, Văn Quan... Các giống ớt truyền thống trước đây đã được thay bằng giống ớt cao sản, năng suất bình quân đạt khoảng 300 đến 500 kg/sào.

Giá ớt xuất khẩu biến động mạnh theo mùa vụ, chất lượng và nhu cầu thị trường. Ở thời điểm bình thường, giá dao động khoảng 45.000-65.000 đồng một kg. Tuy nhiên, khi nguồn cung khan hiếm, giá có thể tăng mạnh. Cuối năm 2025, giá ớt trong nước và phục vụ xuất khẩu có thời điểm lên tới 120.000-150.000 đồng một kg, do thương lái tăng mua để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

