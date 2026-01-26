VietABank bứt phá lợi nhuận 1.623 tỷ đồng, cổ phiếu VAB chính thức được cấp margin

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VietABank đạt 140.486 tỷ đồng, tăng so với đầu năm và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.623 tỷ đồng, hoàn thành 124% kế hoạch và tăng 50% so với năm 2024, phản ánh sự cải thiện rõ nét về hiệu quả hoạt động song hành với mở rộng quy mô.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 104.039 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm, tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ cho tăng trưởng tín dụng và đảm bảo thanh khoản ổn định. Cơ cấu nguồn vốn được tối ưu, góp phần kiểm soát chi phí vốn và hỗ trợ cải thiện biên lãi ròng.

Dư nợ tín dụng đạt 88.742 tỷ đồng, cho thấy chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, tập trung vào các phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất – thương mại tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 1,31%, giảm nhẹ so với cuối năm 2024, thấp hơn đáng kể ngưỡng 3% theo quy định.

Các chỉ số an toàn tài chính duy trì ở mức tích cực. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 9%, cao hơn yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Hiệu quả sinh lời tiếp tục cải thiện với ROE đạt 13,7% và ROA đạt 1,05%, tăng mạnh so với mức 10,3% và 0,75% của năm trước. Thu nhập thuần từ dịch vụ tăng 28% so với năm 2024, cho thấy đóng góp ngày càng rõ nét của mảng phi tín dụng vào tổng thu nhập, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, ngày 23/01/2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của VietABank trên thị trường chứng khoán khi cổ phiếu VAB chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đưa vào danh sách cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đây được xem là cột mốc quan trọng phản ánh mức độ hoàn thiện về pháp lý, minh bạch tài chính và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp của ngân hàng. VietABank đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm công bố thông tin minh bạch, báo cáo tài chính được kiểm toán với chất lượng cao và tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp. Đối với VAB, đây là bước tiến quan trọng sau khi chính thức niêm yết trên HOSE vào tháng 7/2025, góp phần nâng cao vị thế cổ phiếu trong nhóm ngân hàng niêm yết.

Bước sang giai đoạn mới, VietABank tiếp tục mở rộng hiện diện tại các khu vực kinh tế trọng điểm và đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua nền tảng ngân hàng số thế hệ mới ra mắt cuối năm 2025, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả vận hành.

Với nền tảng vốn được củng cố, chất lượng tài sản ổn định, hiệu quả sinh lời cải thiện và cổ phiếu chính thức được cấp margin, kết quả năm 2025 được xem là bước đệm quan trọng để VietABank bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngành ngân hàng đang dần thuận lợi hơn.