Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VietABank bứt phá lợi nhuận 1.623 tỷ đồng, cổ phiếu VAB chính thức được cấp margin

26-01-2026 - 13:30 PM | Thị trường

VietABank bứt phá lợi nhuận 1.623 tỷ đồng, cổ phiếu VAB chính thức được cấp margin

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, VietABank ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực trên hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu, từ quy mô tài sản, huy động vốn, tín dụng đến hiệu quả sinh lời, trong khi chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VietABank đạt 140.486 tỷ đồng, tăng so với đầu năm và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.623 tỷ đồng, hoàn thành 124% kế hoạch và tăng 50% so với năm 2024, phản ánh sự cải thiện rõ nét về hiệu quả hoạt động song hành với mở rộng quy mô.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 104.039 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm, tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ cho tăng trưởng tín dụng và đảm bảo thanh khoản ổn định. Cơ cấu nguồn vốn được tối ưu, góp phần kiểm soát chi phí vốn và hỗ trợ cải thiện biên lãi ròng.

Dư nợ tín dụng đạt 88.742 tỷ đồng, cho thấy chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, tập trung vào các phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất – thương mại tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 1,31%, giảm nhẹ so với cuối năm 2024, thấp hơn đáng kể ngưỡng 3% theo quy định.

Các chỉ số an toàn tài chính duy trì ở mức tích cực. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 9%, cao hơn yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Hiệu quả sinh lời tiếp tục cải thiện với ROE đạt 13,7% và ROA đạt 1,05%, tăng mạnh so với mức 10,3% và 0,75% của năm trước. Thu nhập thuần từ dịch vụ tăng 28% so với năm 2024, cho thấy đóng góp ngày càng rõ nét của mảng phi tín dụng vào tổng thu nhập, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, ngày 23/01/2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của VietABank trên thị trường chứng khoán khi cổ phiếu VAB chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đưa vào danh sách cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đây được xem là cột mốc quan trọng phản ánh mức độ hoàn thiện về pháp lý, minh bạch tài chính và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp của ngân hàng. VietABank đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm công bố thông tin minh bạch, báo cáo tài chính được kiểm toán với chất lượng cao và tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp. Đối với VAB, đây là bước tiến quan trọng sau khi chính thức niêm yết trên HOSE vào tháng 7/2025, góp phần nâng cao vị thế cổ phiếu trong nhóm ngân hàng niêm yết.

Bước sang giai đoạn mới, VietABank tiếp tục mở rộng hiện diện tại các khu vực kinh tế trọng điểm và đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua nền tảng ngân hàng số thế hệ mới ra mắt cuối năm 2025, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả vận hành.

Với nền tảng vốn được củng cố, chất lượng tài sản ổn định, hiệu quả sinh lời cải thiện và cổ phiếu chính thức được cấp margin, kết quả năm 2025 được xem là bước đệm quan trọng để VietABank bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngành ngân hàng đang dần thuận lợi hơn.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, một ‘siêu thực phẩm’ của Việt Nam được Mỹ và châu Âu cực ưa chuộng: Thu về 924 triệu USD, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới

Không phải sầu riêng, một ‘siêu thực phẩm’ của Việt Nam được Mỹ và châu Âu cực ưa chuộng: Thu về 924 triệu USD, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố bán hơn 400.000 xe máy điện năm 2025 - 1 dòng xe trở thành 'quốc dân' mới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố bán hơn 400.000 xe máy điện năm 2025 - 1 dòng xe trở thành 'quốc dân' mới Nổi bật

Sầu riêng Thái Lan ‘hụt hơi’ trước Việt Nam tại Trung Quốc, láng giềng lập tức ra chiến lược mới

Sầu riêng Thái Lan ‘hụt hơi’ trước Việt Nam tại Trung Quốc, láng giềng lập tức ra chiến lược mới

13:17 , 26/01/2026
Thu hồi sữa Aptamil nhiễm độc tố, Việt Nam vào cuộc

Thu hồi sữa Aptamil nhiễm độc tố, Việt Nam vào cuộc

10:45 , 26/01/2026
Tư duy tài chính của người trẻ hiện đại: Đừng đợi giàu mới tích lũy, hãy bắt đầu từ "Tứ Quý Thịnh Vượng"

Tư duy tài chính của người trẻ hiện đại: Đừng đợi giàu mới tích lũy, hãy bắt đầu từ "Tứ Quý Thịnh Vượng"

10:00 , 26/01/2026
Vé Tết vào giai đoạn "cháy"

Vé Tết vào giai đoạn "cháy"

09:58 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên