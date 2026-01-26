Theo số liệu vừa được VinFast công bố, nhà sản xuất này đã đạt doanh số bán ra 406.453 xe máy điện các loại trong năm 2025, tăng trưởng 473% so với cùng kỳ năm 2024 và chính thức xác lập vị thế dẫn đầu về thị phần tại thị trường Việt Nam.

Sự gia tăng về doanh số được nhận định là kết quả của việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Hiện tại, hãng đang vận hành dải sản phẩm gồm hơn 10 mẫu xe trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Trong số đó, dòng xe Evo đóng vai trò chủ lực về mặt doanh số với hơn 250.000 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Các dòng xe khác như: Feliz, Klara, Vento, Theon và các mẫu xe không yêu cầu bằng lái như Motio, Zgoo hay Flazz cũng ghi nhận các chỉ số kinh doanh ổn định.

Doanh số xe điện VinFast tăng trưởng kỷ lục gần 500% trong năm 2025.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, hạ tầng dịch vụ và hệ thống phân phối cũng là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến bức tranh kinh doanh của hãng trong năm qua. Hiện nay, mạng lưới bao gồm hơn 600 nhà phân phối chính hãng đã được thiết lập trên toàn quốc, kết hợp với hệ thống xưởng dịch vụ và trạm sạc công cộng. Việc triển khai các giải pháp linh hoạt giữa sạc pin truyền thống và đổi pin được xem là phương án nhằm giải quyết những hạn chế về thời gian chờ sạc, vốn là rào cản lớn đối với xe điện trước đây.

VinFast cũng tích cực triển khai nhiều chính sách bán hàng, hỗ trợ sau bán hàng song hành cùng các chương trình thu xe xăng - đổi xe điện được tổ chức thường xuyên, giúp hãng tự quảng bá và thu hút khách hàng.

Ông Hoàng Hà - Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam cho biết: "2025 là năm bản lề trong công cuộc chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam, thể hiện qua doanh số kỷ lục mà VinFast đã đạt được. Với đà phát triển mạnh mẽ của thị trường, đặc biệt là uy tín, chất lượng VinFast đã khẳng định và kế hoạch đột phá trong thời gian tới, tôi tin rằng 2026 sẽ là năm rực rỡ hơn nữa của VinFast cũng như của tương lai di chuyển xanh tại Việt Nam".

45.000 tủ đổi pin sẽ được thiết lập trên toàn quốc ngay trong quý I/2026.

Việc xe máy điện và ô tô điện VinFast cùng dẫn đầu thị trường ô tô, xe máy Việt Nam năm 2025 đã phản ánh rõ nét xu hướng chuyển đổi xanh từ xe xăng sang xe điện.

Đại diện VinFast cho biết, bước sang năm 2026, các hoạt động mở rộng hạ tầng và sản phẩm vẫn tiếp tục được hãng đẩy mạnh. Ngay trong tháng đầu năm, bốn mẫu xe máy điện mới, bao gồm 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin đầu tiên là Evo, Feliz II, Viper cùng mẫu xe tích hợp bàn đạp dành cho học sinh Amio đã được giới thiệu ra thị trường. Theo kế hoạch, hệ thống tủ đổi pin dự kiến sẽ được nâng cấp từ 4.500 trạm hiện tại lên con số 45.000 đơn vị vào cuối quý I/2026.

Đồng thời, các chương trình hỗ trợ tài chính cho người mua cũng đang được triển khai trên quy mô lớn. Trong giai đoạn từ giữa tháng 01 đến giữa tháng 4/2026, đơn vị này áp dụng các chính sách như hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá trực tiếp và các gói miễn phí sử dụng trạm sạc công cộng hoặc dịch vụ đổi pin cho cả khách hàng cá nhân lẫn các đối tác vận tải công nghệ. Những động thái này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sức mua và thúc đẩy quá trình phổ cập xe máy điện trong thời gian tới.