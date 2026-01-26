Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 triệu ô tô Trung Quốc tràn khắp toàn cầu, 3 nước Đông Nam Á nằm trong top nhập khẩu nhiều xe điện nhất - Việt Nam thế nào?

26-01-2026 - 09:35 AM | Thị trường

Năm 2025, Trung Quốc xuất khẩu 8,32 triệu xe, thị trường mở rộng mạnh mẽ trên toàn cầu từ Đông Nam Á đến Trung Đông, châu Âu và cả châu Mỹ.

Theo Car News China (CNC), Hiệp hội Ô tô Trung Quốc (CPCA) vừa công bố, ngành công nghiệp ô tô nước này đã đạt cột mốc xuất khẩu 8,32 triệu xe trong năm 2025. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 30% so với năm 2024.

Trong tổng lượng xe xuất khẩu, phân khúc xe năng lượng mới (NEV) đóng góp 3,43 triệu chiếc. Tỷ lệ tăng trưởng của dòng xe NEV đạt mức 70% so với năm trước đó. Chỉ số này cho thấy sự bứt phá lớn khi so sánh với mức tăng trưởng 16% được ghi nhận vào năm 2024.

Trong danh sách các thị trường nhập khẩu ô tô Trung Quốc lớn nhất (tính trên tổng quy mô bao gồm: Xe NEV và xe xăng), Mexico, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vẫn là ba cái tên đứng đầu. Ngoài ra năm 2025 còn có thêm sự xuất hiện của 1 đại diện đến từ Đông Nam Á là Philippines.

Xuất khẩu ô tô Trung Quốc năm 2025 tăng 30% so với năm 2024.

CNC chỉ ra thị trường xuất khẩu của Trung Quốc đã có những thay đổi đáng kể so với giai đoạn 2023-2024. Trong những năm trước, Nga, Mexico, Bỉ, Úc, Ả Rập Xê Út và Anh là các thị trường chủ chốt. Đến năm 2025, Mexico đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong danh sách các nước nhập khẩu ô tô Trung Quốc. Thị trường UAE cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và giành lại vị trí hàng đầu vào tháng 12.

Bên cạnh đó, các thị trường tại Vương quốc Anh và Úc duy trì được sự ổn định và đạt kết quả khả quan. Ngược lại, lượng xe ô tô xuất khẩu sang thị trường Brazil lại ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đi sâu vào cơ cấu các loại xe xuất khẩu cũng có sự chuyển dịch rõ rệt. Cụ thể, dòng xe chạy bằng xăng truyền thống chỉ còn chiếm 43% thị phần xuất khẩu. Con số này giảm 11% so với dữ liệu của năm trước.

Trong khi đó, ở dòng xe NEV, xe điện chiếm 28% tổng lượng xe xuất khẩu, tăng 2% so với năm 2024. Dòng xe hybrid cắm điện (PHEV) chiếm tỷ trọng 13% và đạt mức tăng trưởng 8%. Xe hybrid thông thường chiếm 6% tổng sản lượng với mức tăng nhẹ 2%.

Riêng với ô tô điện, Bỉ tiếp tục giữ vị trí là quốc gia nhập khẩu xe điện Trung Quốc lớn nhất thế giới. Vương quốc Anh và Mexico lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo trong danh sách này.

Đáng chú ý, các quốc gia Đông Nam Á như: Philippines, Thái Lan, Indonesia đều nằm trong nhóm 10 nước nhập khẩu xe điện hàng đầu.

Tuy nhiên, 2 quốc gia là Thái Lan và Indonesia lại không xuất hiện trong danh sách 10 thị trường có tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lớn nhất từ Trung Quốc. Điều này cho thấy sự tập trung đặc thù của các thị trường Đông Nam Á đối với dòng xe xanh.

Việt Nam cũng trở thành thị trường đầy tiềm năng của xe hơi Trung Quốc trong những năm gần đây. Các hãng xe lớn như: BYD, Geely, Omoda & Jaecoo,... liên tục có động thái nhằm chiếm lĩnh thị phần. Đi kèm với đó là các cam kết dài hạn được cụ thể hóa bằng hành động như xây dựng nhà máy (Omoda & Jaecoo), mở rộng mạng lưới đại lý (Geely).

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê trong năm 2025 Việt Nam nhập khẩu 47.895 xe từ Trung Quốc, kim ngạch đạt 1,6 tỷ USD, tăng tới 54,5% về lượng và 76% về kim ngạch so với năm 2024.﻿

Mức tăng rất mạnh này phản ánh rõ sự gia nhập ngày càng sâu của xe du lịch dưới 9 chỗ xuất xứ Trung Quốc, chủ yếu là xe điện và xe sử dụng công nghệ mới, có giá trị cao hơn mức bình quân chung.﻿

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: tạo pin xe có hơn 10.000 lần sạc-xả, đóng băng vẫn sạc ngon ơ, chi phí giảm mạnh

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, một ‘siêu thực phẩm’ của Việt Nam được Mỹ và châu Âu cực ưa chuộng: Thu về 924 triệu USD, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới

Không phải sầu riêng, một ‘siêu thực phẩm’ của Việt Nam được Mỹ và châu Âu cực ưa chuộng: Thu về 924 triệu USD, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới Nổi bật

Thu hồi sữa Aptamil tại Anh do nhiễm độc tố, Việt Nam yêu cầu rà soát khẩn

Thu hồi sữa Aptamil tại Anh do nhiễm độc tố, Việt Nam yêu cầu rà soát khẩn Nổi bật

Phát hiện mỏ kim loại trữ lượng hơn 1 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam, đủ dùng trong 60.000 năm

Phát hiện mỏ kim loại trữ lượng hơn 1 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam, đủ dùng trong 60.000 năm

09:26 , 26/01/2026
Ngư dân miền Trung trúng 'lộc' mực nháy dịp áp Tết

Ngư dân miền Trung trúng 'lộc' mực nháy dịp áp Tết

09:26 , 26/01/2026
Bất ngờ loại hạt giúp Việt Nam thu gần nửa tỷ USD

Bất ngờ loại hạt giúp Việt Nam thu gần nửa tỷ USD

08:55 , 26/01/2026
Từ "thượng phẩm tiến Vua" đến cánh đồng bạc triệu: Loài hoa vàng rực đang đổi đời nông dân

Từ "thượng phẩm tiến Vua" đến cánh đồng bạc triệu: Loài hoa vàng rực đang đổi đời nông dân

08:45 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên