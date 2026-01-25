Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: tạo pin xe có hơn 10.000 lần sạc-xả, đóng băng vẫn sạc ngon ơ, chi phí giảm mạnh

CATL – nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới – vừa chính thức ra mắt dòng pin Tianxing II dành cho xe thương mại hạng nhẹ vào ngày 22/1/2026, đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý của ngành pin toàn cầu. Tâm điểm của lần ra mắt này là phiên bản pin ion natri nhiệt độ thấp, lần đầu tiên được sản xuất hàng loạt và đưa vào ứng dụng thực tế trong lĩnh vực xe thương mại.

Theo CATL, phiên bản pin ion natri Tianxing II có dung lượng 45 kWh, mật độ năng lượng đạt 175 Wh/kg và tuổi thọ vượt 10.000 chu kỳ sạc-xả. Con số này trội hơn đáng kể so với các loại pin ô tô phổ biến hiện nay có chu kỳ sạc từ 1.000-4.000 lần.

Đây cũng là pin ion natri đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia mới GB 38031-2025 của Trung Quốc. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho các dòng xe tải nhỏ, xe siêu nhỏ và xe tải hạng nhẹ – phân khúc đang tăng trưởng nhanh trong bối cảnh điện hóa logistics và vận tải đô thị.

Điểm nổi bật nhất của pin ion natri Tianxing II là khả năng vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. CATL cho biết pin vẫn duy trì tới 90% dung lượng khả dụng ở nhiệt độ -40°C, mức mà nhiều pin lithium-ion truyền thống gặp khó khăn nghiêm trọng. Đáng chú ý, pin vẫn có thể sạc ngay cả khi bị đóng băng hoàn toàn ở -30°C, qua đó giải quyết bài toán lớn đối với các phương tiện thương mại hoạt động tại khu vực có mùa đông khắc nghiệt.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, lợi thế về tài nguyên và chi phí cũng khiến pin ion natri được giới chuyên gia đánh giá cao. Natri có trữ lượng trong vỏ Trái Đất cao gấp hơn 1.000 lần so với liti, trong khi chi phí khai thác chỉ bằng khoảng 1/20. Điều này mở ra triển vọng giảm đáng kể chi phí pin – yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành xe điện – đặc biệt đối với xe thương mại hạng nhẹ vốn rất nhạy cảm với bài toán kinh tế.

Ngoài phiên bản ion natri, dòng Tianxing II còn bao gồm ba biến thể pin lithium-ion, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành. Phiên bản sạc nhanh cho phép sạc từ 20% lên 80% chỉ trong 18 phút, giúp xe điện tiêu chuẩn 100 kWh có thể tăng thêm khoảng 150 km chỉ sau một lần sạc nhanh. Biến thể này phù hợp với các kịch bản khai thác cường độ cao, yêu cầu thời gian quay vòng nhanh.

Phiên bản tầm xa gây chú ý khi sở hữu dung lượng pin đơn lên tới 253 kWh, cho phép xe thương mại hạng nhẹ đạt quãng đường tối đa 800 km. Khi kết hợp với kiến trúc pin Taishan của CATL, trọng lượng xe được giảm khoảng 260 kg so với pin dung lượng tương đương, qua đó tăng tải trọng hữu ích và giảm tiêu thụ năng lượng – yếu tố quan trọng với vận tải đường dài liên tỉnh.

Trong khi đó, phiên bản sạc nhanh nhiệt độ cao được thiết kế cho các dịch vụ giao hàng chặng cuối và xe tự hành, đặc biệt tại các khu vực có khí hậu nóng. Hệ thống quản lý nhiệt làm mát bằng chất lỏng giúp pin duy trì hiệu suất ổn định và tuổi thọ cao trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt, đồng thời tối ưu chi phí vận hành.

Thương hiệu pin Tianxing dành riêng cho xe thương mại được CATL giới thiệu lần đầu vào tháng 7/2024. Với Tianxing II, CATL không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn cho thấy tham vọng dẫn dắt xu hướng pin thế hệ mới, trong đó pin ion natri được kỳ vọng sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng của quá trình điện hóa vận tải toàn cầu.

Theo CNC﻿