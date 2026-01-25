Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa rét phủ làng quất Tứ Liên, người Hà Nội vẫn hào hứng ‘săn’ quất

25-01-2026 - 14:47 PM | Thị trường

Làng quất Tứ Liên (phường Hồng Hà) đang vào chính vụ. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nhiều người vẫn tìm về các nhà vườn để chọn mua những gốc quất thế đẹp, dáng chuẩn, phục vụ nhu cầu chơi Tết.

VIDEO: Làng quất Tứ Liên vào mùa cao điểm giữa đợt rét.

Trong cái lạnh cắt da, các vườn quất Tứ Liên vẫn mở cửa từ sớm. Khách đến vườn không còn cảnh chen chúc như những năm trước, song xe tải nhỏ, xe ba gác vẫn ra vào đều để vận chuyển quất đã được đặt trước. Không khí mua bán diễn ra trầm hơn, tập trung vào các giao dịch số lượng lớn.

Theo ghi nhận, khách mua thời điểm này chủ yếu là các cơ quan, doanh nghiệp chọn quất trưng bày tại sảnh, văn phòng hoặc các đầu mối thu mua về phân phối cho thị trường. Khách lẻ mua quất chơi Tết vẫn có nhưng ở mức vừa phải, chủ yếu đi xem vườn và chốt mua sớm để tránh cao điểm sát Tết.

Giá quất năm nay nhìn chung ổn định. Quất chậu nhỏ cao khoảng 0,8–1 m có giá từ 400.000 đến 800.000 đồng; quất chậu trung bình dao động 1–3 triệu đồng. Các cây quất thế, quất bonsai được tạo dáng cầu kỳ có giá từ 5 đến 15 triệu đồng, một số cây lâu năm, dáng đẹp được chào bán tới 20–30 triệu đồng.

Anh Trọng Thư, chủ một nhà vườn tại Tứ Liên, cho biết thời tiết rét đậm không ảnh hưởng đến chất lượng cây. “Nhà vườn đã chủ động các biện pháp che phủ, điều chỉnh chăm sóc từ sớm. Trời lạnh giúp cây giữ hoa, giữ quả tốt hơn, màu quả bền và đẹp. Quất năm nay nhìn chung đạt chất lượng”, anh Thư chia sẻ.

Theo các nhà vườn, quất năm nay có quả tròn đều, phân bố dày, lá xanh đậm và ít rụng. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên chọn những cây có dáng cân đối, kích thước vừa phải, thuận tiện cho việc vận chuyển và trưng bày trong không gian kín.

Người trồng quất cũng khuyến nghị, để chọn được cây quất đẹp chơi Tết, nên ưu tiên cây có tán tròn, gốc chắc, thân khỏe; quả phân bố đều cả trong lẫn ngoài, có đủ quả xanh, quả vàng và lộc non. Lá cây cần xanh dày, không sâu bệnh; cây còn hoa và nụ sẽ giúp giữ dáng, giữ màu lâu hơn trong suốt dịp Tết.

Sắc vàng quất Tứ Liên rực lên giữa những ngày mưa rét cuối năm.

Dù lượng khách lẻ không quá đông, hoạt động mua bán ổn định cùng các đơn hàng số lượng lớn đang giúp làng quất Tứ Liên duy trì nhịp sản xuất trong những ngày cận Tết.

Giữa cái lạnh cuối năm, sắc vàng của quất vẫn lan tỏa khắp các khu vườn ven sông Hồng, báo hiệu mùa xuân đang đến gần.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nắm trữ lượng 267 tỷ thùng dầu nhưng ít ai biết quốc gia này còn sở hữu 2,5 nghìn tỉ USD khoáng sản - có loại được cả thế giới săn đón

Nắm trữ lượng 267 tỷ thùng dầu nhưng ít ai biết quốc gia này còn sở hữu 2,5 nghìn tỉ USD khoáng sản - có loại được cả thế giới săn đón Nổi bật

Đang chuyển dầu qua Địa Trung Hải, tàu chở dầu treo cờ Nga bất ngờ bị một quốc gia EU chặn bắt giữa biển

Đang chuyển dầu qua Địa Trung Hải, tàu chở dầu treo cờ Nga bất ngờ bị một quốc gia EU chặn bắt giữa biển Nổi bật

Thêm một mẫu xe Honda bị thu hồi tại thị trường Việt Nam

Thêm một mẫu xe Honda bị thu hồi tại thị trường Việt Nam

13:55 , 25/01/2026
Ngoài Anh, sữa Aptamil còn bị thu hồi ở những nước nào?

Ngoài Anh, sữa Aptamil còn bị thu hồi ở những nước nào?

13:22 , 25/01/2026
Thêm smartphone 'siêu hiệu năng' về Việt Nam: Pin silico carbon, chip snapdragon, màn hình 120 Hz kèm giá bán từ 7,5 triệu đồng

Thêm smartphone 'siêu hiệu năng' về Việt Nam: Pin silico carbon, chip snapdragon, màn hình 120 Hz kèm giá bán từ 7,5 triệu đồng

10:32 , 25/01/2026
Mùa nồm ẩm sắp đến, chiếc máy này là thứ tồn tại duy nhất – những thứ khác có hay không không quan trọng

Mùa nồm ẩm sắp đến, chiếc máy này là thứ tồn tại duy nhất – những thứ khác có hay không không quan trọng

10:14 , 25/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên