Mưa rét phủ làng quất Tứ Liên, người Hà Nội vẫn hào hứng ‘săn’ quất

Trong cái lạnh cắt da, các vườn quất Tứ Liên vẫn mở cửa từ sớm. Khách đến vườn không còn cảnh chen chúc như những năm trước, song xe tải nhỏ, xe ba gác vẫn ra vào đều để vận chuyển quất đã được đặt trước. Không khí mua bán diễn ra trầm hơn, tập trung vào các giao dịch số lượng lớn.