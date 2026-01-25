Kia EV6 duy nhất Việt Nam bất ngờ được rao bán, giá đồn đoán hơn 1,6 tỷ đồng

Chiếc Kia EV6 duy nhất Việt Nam. Ảnh: MXH

Những ngày gần đây, cộng đồng ô tô trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước thông tin một chiếc Kia EV6 đang được đại lý rao bán tại Việt Nam. Mức giá được đồn đoán lên tới 1,679 tỷ đồng. Con số này cao hơn nhiều mẫu SUV cỡ lớn như Hyundai Palisade (1,469 - 1,589 tỷ đồng) hay Ford Everest (1,099 - 1,553 tỷ đồng).

Đây nhiều khả năng là chiếc Kia EV6 duy nhất từng xuất hiện tại Việt Nam. Mẫu xe điện này được THACO Auto nhập khẩu chính hãng nhằm mục đích trưng bày và giới thiệu vào tháng 10/2021. Thời điểm đó, đơn vị này cho biết xe dự kiến sẽ bán ra thị trường từ quý II/2022. Tuy nhiên, cho đến nay, kế hoạch này vẫn chưa trở thành hiện thực.

Xe về nước năm 2021, là bản đầu tiên trước khi nâng cấp. Ảnh: MXH

Chiếc EV6 đang được rao bán nhiều khả năng thuộc phiên bản First Edition. Xe sử dụng hệ dẫn động 2 mô-tơ điện, cho công suất tối đa khoảng 320 mã lực và mô-men xoắn 604Nm, đi kèm bộ pin dung lượng 77,4kWh. Trở ngại lớn nhất của mẫu xe này là hiện chưa có nhiều trạm sạc công cộng.

Tuy nhiên, hiện Kia EV6 đã có bản nâng cấp mới, được giới thiệu trên thị trường quốc tế vào năm 2024. Ở phiên bản facelift, dung lượng pin đã được nâng lên 84kWh, giúp tầm hoạt động tối đa tăng lên khoảng 495km/sạc.