Nga đón tin vui từ Hàn Quốc

Ảnh minh họa

Theo số liệu của Union Forsea Corp., Nga đã xuất khẩu khoảng 250 nghìn tấn thủy sản sang Hàn Quốc trong năm 2025, tương đương mức 250,9 nghìn tấn của năm 2024. Tuy nhiên, riêng tháng 12/2025, khối lượng xuất khẩu tăng mạnh 43% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phục hồi nhu cầu vào cuối năm.

Về cơ cấu sản phẩm, cá minh thái đông lạnh vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga sang thị trường Hàn Quốc. Dù vậy, tổng lượng cá minh thái nhập khẩu trong năm 2025 đã giảm 16%, từ 137,8 nghìn tấn xuống còn 116 nghìn tấn. Diễn biến này cho thấy nhu cầu đối với cá minh thái có dấu hiệu chững lại, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và thị hiếu tiêu dùng có sự thay đổi.

Ngược lại, xuất khẩu nhiều loài cá khác ghi nhận mức tăng đáng kể. Sản lượng cá mòi tăng gần 4 lần, từ 5,1 nghìn tấn lên 19,1 nghìn tấn. Cá trích Thái Bình Dương đông lạnh tăng 37%, đạt 16,9 nghìn tấn, trong khi cá thu Đại Tây Dương đông lạnh tăng 63%, lên 15,2 nghìn tấn. Những con số này phản ánh xu hướng đa dạng hóa danh mục sản phẩm xuất khẩu của Nga nhằm thích ứng với nhu cầu thị trường.

Xét về giá trị, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Nga sang Hàn Quốc tiếp tục tăng. Riêng tháng 12/2025, giá trị xuất khẩu tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm, kim ngạch đạt 866,44 triệu USD, tăng 7% so với mức 808,07 triệu USD của năm 2024. Mức tăng giá trị trong bối cảnh sản lượng ổn định cho thấy giá thủy sản Nga xuất khẩu đang ở mức cao hơn.

Trong tháng 12/2025, thủy sản Nga chiếm khoảng 26% tổng lượng thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, qua đó củng cố vị thế của Nga như một trong những nhà cung cấp quan trọng tại thị trường này.

Triển vọng thời gian tới được đánh giá tương đối tích cực, song các doanh nghiệp Nga vẫn phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu cao hơn về tính bền vững và các tiêu chuẩn môi trường. Việc tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng được xem là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng tại thị trường Hàn Quốc.

Về tình hình đánh bắt, hệ thống giám sát ngành thủy sản của Cơ quan Liên bang Nga về Thủy sản (Rosrybolovstvo) cho biết tổng sản lượng khai thác của tất cả các đơn vị khai thác trong cả nước đã đạt 4,38 triệu tấn, tiến sát mốc 4,4 triệu tấn cho năm nay.

Trong đó, vùng biển Viễn Đông tiếp tục chiếm ưu thế vượt trội với tổng sản lượng khoảng 3,38 triệu tấn. Riêng cá minh thái đạt khoảng 2,03 triệu tấn, tăng thêm gần 0,14 triệu tấn (tương đương khoảng 140 nghìn tấn) so với năm 2024. Cá trích Thái Bình Dương đạt 531 nghìn tấn, tăng 142,8 nghìn tấn. Cá tuyết đạt 107,7 nghìn tấn, tăng hơn 7 nghìn tấn. Sản lượng cá bơn Viễn Đông cũng tăng nhẹ lên 65,4 nghìn tấn.