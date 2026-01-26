Các 'pháp sư phương Bắc' lại vừa 'làm phép': giúp chủ xe đang ngồi ở Việt Nam vẫn điều khiển được xe ở tận Trung Quốc tự tìm chỗ đỗ

Mới đây, trên nền tảng mạng xã hội Weibo, một blogger chuyên về xe nổi tiếng người Trung Quốc là Sun Jun đã chia sẻ trải nghiệm của một chủ xe thuộc HIMA - một liên minh ô tô và mạng lưới bán hàng do công ty công nghệ đa quốc gia Trung Quốc Huawei khởi xướng và lãnh đạo.

Theo đó, người chủ xe này đã thực hiện thao tác điều khiển chiếc xe của mình đang đỗ tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khi bản thân đang có mặt tại Việt Nam.

Hành động này của chủ xe được thực hiện thông qua tính năng có tên gọi chính thức là Vehicle Parking Driver (VPD), một cấu phần quan trọng trong hệ thống lái xe thông minh Qiankun ADS do Huawei phát triển.

Về mặt kỹ thuật, VPD cho phép người dùng tương tác với phương tiện thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh để yêu cầu xe tự động tìm kiếm vị trí đỗ hoặc di chuyển đến một địa điểm đã được thiết lập sẵn. Trong trường hợp cụ thể này, chủ xe cần chuyển phương tiện sang một vị trí đỗ mới và đã quyết định kích hoạt tính năng điều khiển từ xa dù người và xe đang ở 2 quốc gia khác nhau.

Dữ liệu ghi lại từ lộ trình di chuyển của phương tiện cho thấy chiếc xe đã tự vận hành trong khoảng thời gian 44 giây, di chuyển quãng đường dài 12 mét, băng qua đường và đỗ vào đúng vị trí mới được chỉ định. Toàn bộ quá trình diễn ra hoàn toàn tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người tại hiện trường.

Mô phỏng xe tự động lái nhờ công nghệ lái xe thông minh Qiankun ADS.

Bên cạnh khả năng tự đỗ xe, hệ thống này còn được thiết kế để xử lý các tình huống phức tạp trong môi trường đô thị như tự động nhập làn, nhận diện để tránh người đi bộ, lùi xe nhường đường và điều hướng linh hoạt quanh các chướng ngại vật có hình dạng không cố định.

Theo các số liệu thống kê được công bố chính thức, tính đến giữa tháng 1/2026, hệ thống Qiankun ADS của Huawei đã đạt tổng quãng đường hỗ trợ lái tích lũy hơn 7,2 tỷ km. Trong suốt năm 2025, hệ thống này ghi nhận đã tham gia ngăn chặn khoảng 2,12 triệu tình huống có nguy cơ va chạm tiềm ẩn. Đặc biệt, chức năng hỗ trợ đỗ xe của hãng đã được người dùng kích hoạt sử dụng tổng cộng khoảng 330 triệu lần trên toàn bộ hệ thống.

Các chỉ số an toàn vận hành cũng được đưa ra để so sánh hiệu quả của công nghệ này đối với người lái. Tại thị trường Trung Quốc, quãng đường trung bình xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng dẫn đến bung túi khí là khoảng 1,8 triệu km.

Đối với những phương tiện trang bị hệ thống Qiankun ADS, khi vận hành ở chế độ lái thủ công, quãng đường trung bình trước khi xảy ra va chạm nghiêm trọng được kéo dài lên 4,9 triệu km. Con số này tiếp tục tăng lên mức 6,44 triệu km khi xe được đặt ở chế độ hỗ trợ lái tự động, cao hơn gấp 3,5 lần so với mức trung bình chung của thị trường.

Ngoài hỗ trợ tự lái và đỗ xe, hệ thống này còn cho phép phát hiện, cạnh báo và phòng tránh va chạm.

Tính đến thời điểm cuối quý III năm 2025, Huawei đã củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực xe thông minh tại quốc gia này với việc chiếm giữ gần 28% thị phần trong phân khúc xe được trang bị tính năng hỗ trợ điều hướng đô thị. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình cứ ba chiếc xe có hỗ trợ lái thông minh tại Trung Quốc thì có một chiếc sử dụng nền tảng công nghệ của Huawei.

Sự việc điều khiển xe từ Việt Nam không chỉ đơn thuần là một thử nghiệm cá nhân mà còn cho thấy khả năng duy trì kết nối và vận hành của hệ thống hạ tầng viễn thông kết hợp với trí tuệ nhân tạo trong việc quản lý giao thông thông minh hiện nay.