Người dùng iPhone toàn cầu bắt đầu chia nhau 2.500 tỷ đồng từ Apple: Số tiền thực tế về tài khoản gây bất ngờ

Theo 9to5Mac, câu chuyện pháp lý kéo dài từ năm 2019 đến nay cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi Apple bắt đầu giải ngân khoản tiền bồi thường cho các nguyên đơn trong vụ kiện tập thể về việc Siri ghi âm trái phép. Vụ việc từng gây chấn động giới công nghệ khi tờ The Guardian tiết lộ rằng các nhà thầu của Apple đã được nghe hàng loạt đoạn ghi âm chứa thông tin nhạy cảm trong đời sống riêng tư của khách hàng. Dù "Táo khuyết" giải thích đây chỉ là quy trình chấm điểm nhằm nâng cao chất lượng AI và chỉ chiếm chưa đầy 1% số lượng tương tác, nhưng việc Siri tự động kích hoạt và ghi âm ngay cả khi không có câu lệnh "Hey Siri" đã khiến người dùng phẫn nộ vì cảm giác bị xâm phạm đời tư.

Để giải quyết êm đẹp những rắc rối pháp lý, gã khổng lồ công nghệ đã chấp nhận chi ra 95 triệu USD (gần 2.500 tỷ đồng) để dàn xếp. Tính đến hôm nay, những người dùng đã nộp đơn yêu cầu hợp lệ từ năm ngoái bắt đầu nhận được thông báo tiền về tài khoản. Đối tượng được hưởng bồi thường là những người sở hữu thiết bị Apple có hỗ trợ Siri từ tháng 9/2014 đến cuối năm 2024 và từng gặp tình trạng trợ lý ảo này tự hoạt động ngoài ý muốn. Tuy nhiên, mức thực nhận đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khi con số thực tế thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Theo ghi nhận từ cộng đồng người dùng vừa nhận được thanh toán, thay vì con số ước tính khoảng 20 USD như dự kiến, mỗi thiết bị đủ điều kiện chỉ nhận về khoảng 8,02 USD (tương đương 210.000 đồng). Với quy định cho phép đăng ký tối đa 5 thiết bị, một người dùng có thể nhận được khoản bồi thường cao nhất vào khoảng 40,10 USD. Mức sụt giảm này được cho là do số lượng người khiếu nại hợp lệ cao hơn dự tính, khiến "miếng bánh" 95 triệu USD tiền đền bù bị chia nhỏ hơn.

Mặc dù khoản tiền bồi thường không quá lớn, nhưng đây được xem là động thái nhận trách nhiệm quan trọng từ phía Apple. Ngay sau bê bối, hãng công nghệ này cũng đã thực hiện những thay đổi mạnh mẽ về chính sách bảo mật. Apple khẳng định các bản ghi âm trước đây chưa bao giờ bị liên kết với ID người dùng hay dùng cho mục đích quảng cáo.

Hiện tại, quy trình thu thập dữ liệu âm thanh đã chuyển sang cơ chế "Opt-in" (chỉ thu thập khi người dùng chủ động cho phép) và Apple cũng đã chấm dứt hoàn toàn việc thuê các đối tác bên thứ ba nghe và xử lý các dữ liệu nhạy cảm này, nhằm khôi phục niềm tin về bảo mật nơi khách hàng.