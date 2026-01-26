iPhone 18 Pro Max lộ diện thông tin mới

Theo ETNews (Hàn Quốc), Samsung Display sẽ là đối tác cung cấp tấm nền OLED oxit silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp thế hệ mới (LTPO+) cho các thiết bị cao cấp của Apple, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Fold.

So với công nghệ LTPO hiện tại, LTPO+ sử dụng bộ điều khiển dựa trên công nghệ oxit, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất năng lượng. Nhờ đó, màn hình vẫn hỗ trợ dải tần số quét linh hoạt từ 1 - 120 Hz nhưng tiêu thụ ít điện năng hơn, mở ra khả năng kéo dài thời lượng pin mà không cần tăng dung lượng pin vật lý.

Apple được cho là sẽ sử dụng công nghệ màn hình OLED tiên tiến nhất hiện nay cho mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ra mắt vào năm 2026. (Ảnh minh hoạ: Beebom Gadgets)

Một điểm đáng chú ý khác là LTPO+ cho phép tích hợp camera hồng ngoại bên dưới màn hình. Điều này tạo điều kiện để Apple đưa hệ thống Face ID xuống dưới tấm nền hiển thị, thay vì đặt trong Dynamic Island như hiện nay. Face ID của Apple bao gồm ba thành phần chính: đèn chiếu sáng, camera hồng ngoại và máy chiếu điểm laser - hiện đều nằm trong phần khoét màn hình.

Đối với iPhone Fold, Samsung Display tiếp tục là nhà cung cấp duy nhất có khả năng sản xuất hàng loạt tấm nền OLED gập không nếp gấp, yếu tố then chốt đối với thiết kế smartphone màn hình gập của Apple.

Trong khi đó, Apple vẫn đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng bằng việc hợp tác với các nhà sản xuất OLED Trung Quốc như BOE. Tuy nhiên, theo ETNews, BOE hiện không đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng và năng lực sản xuất đối với các mẫu iPhone cao cấp, khiến hãng này bị loại khỏi danh sách cung ứng cho dòng Pro.

“Apple muốn giảm sự phụ thuộc vào các đối tác Hàn Quốc thông qua nhà cung cấp Trung Quốc, nhưng xét về chất lượng, năng suất và công nghệ, các công ty Hàn Quốc vẫn vượt trội. Do đó, Apple gần như không còn lựa chọn nào khác”, ETNews dẫn lời một chuyên gia trong ngành màn hình.