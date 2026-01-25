Nóng: Sữa Alula bị thu hồi khẩn cấp 2 dòng sản phẩm ở Úc vì nguy cơ nhiễm độc tố

Cơ quan Y tế Nam Australia cùng Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia New Zealand vừa phát đi thông báo thu hồi khẩn cấp hai dòng sản phẩm sữa bột trẻ em thương hiệu Alula do Công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất.

Lệnh thu hồi được áp dụng đối với dòng sữa Alula Gold Reflux loại hộp 900g và dòng Alula Colic & Constipation loại hộp 850g chuyên dùng cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi. Các sản phẩm bị ảnh hưởng đều được đóng gói dưới dạng hộp thiếc và có cùng hạn sử dụng là ngày 17/03/2027. Cụ thể, lô hàng Alula Gold Reflux bị thu hồi mang mã số lô 8000003387, trong khi lô hàng Alula Colic & Constipation có mã số lô 8000003407.

Lý do dẫn đến đợt thu hồi quy mô lớn này là do nguy cơ tiềm ẩn nhiễm độc tố cereulide, một loại độc chất được sản sinh bởi vi sinh vật Bacillus cereus. Đây là mối nguy hại trực tiếp đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu vô tình sử dụng phải sản phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, những sản phẩm này đã được phân phối rộng rãi thông qua hệ thống các siêu thị lớn, các chuỗi nhà thuốc tại Nam Australia cùng các nền tảng trực tuyến như Amazon.

Trước nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ quan y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lập tức kiểm tra sản phẩm đang sử dụng tại gia đình. Nếu trùng khớp với thông tin các lô hàng bị cảnh báo, người tiêu dùng không được cho trẻ tiếp tục sử dụng mà cần mang sản phẩm đến nơi đã mua để nhận lại toàn bộ số tiền hoàn trả.

Đồng thời, các đơn vị bán lẻ và trung tâm phân phối đã được yêu cầu cô lập toàn bộ hàng hóa bị ảnh hưởng để tiến hành tiêu hủy hoặc thu hồi dưới sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị quản lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.