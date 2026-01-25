Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê tăng cao, mỗi ngày Việt Nam thu gần 29 triệu USD

25-01-2026 - 18:27 PM | Thị trường

Thị trường cà phê Việt Nam sôi động khi giá cà phê neo ở vùng cao, bất chấp vụ thu hoạch đã bước vào cao điểm. Chỉ trong 15 ngày đầu năm mới, cả nước thu về khoảng 433 triệu USD từ cà phê xuất khẩu.

Tại Tây Nguyên, “thủ phủ” cà phê của cả nước, giá cà phê nhân xô phổ biến quanh ngưỡng 98.000 - 101.000 đồng/kg, nhiều khu vực duy trì trên mốc 100.000 đồng/kg. Điển hình, ở Lâm Đồng, cà phê tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà được thu mua khoảng 100.500 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, khu vực Gia Nghĩa và Đắk R’lấp lần lượt giao dịch ở mức 101.000 đồng/kg và 100.900 đồng/kg. Đắk Lắk địa phương có sản lượng lớn nhất cả nước cũng ghi nhận giá cà phê tại Cư M’gar khoảng 100.900 đồng/kg, Ea H’leo và Buôn Hồ quanh 100.800 đồng/kg. Tại Gia Lai, cà phê Chư Prông đạt 100.800 đồng/kg, còn Pleiku và La Grai giữ mức 100.700 đồng/kg.

Mặt bằng giá này từng là điều khó hình dung chỉ vài năm trước, khi cà phê thường xuyên dao động dưới 50.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm rơi xuống rất thấp. Đáng chú ý, đợt tăng giá hiện nay không mang tính “đột biến” mà duy trì bền bỉ suốt nhiều tháng qua, một trạng thái hiếm gặp trên thị trường nông sản.

Đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho rằng, giá cà phê duy trì ở mức cao trong thời gian dài xuất phát từ nhiều yếu tố. Biến đổi khí hậu khiến sản lượng cà phê tại nhiều quốc gia sản xuất lớn sụt giảm hoặc không đạt kỳ vọng. Riêng với Robusta, dòng cà phê Việt Nam chiếm ưu thế, nguồn cung toàn cầu không còn dư dả, trong khi nhu cầu vẫn ổn định và có xu hướng tăng.

Giá cà phê duy trì ở mức cao giúp thu nhập của người trồng tăng cao.

Cùng với đó, tiêu thụ cà phê thế giới tiếp tục mở rộng, đặc biệt tại các thị trường châu Á và các nền kinh tế mới nổi. Xu hướng sử dụng Robusta để phối trộn, thay thế một phần Arabica nhằm giảm chi phí đang lan rộng, qua đó gia tăng nhu cầu đối với cà phê Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố cung - cầu, tâm lý bán hàng thận trọng cũng góp phần giữ giá. Sau nhiều năm “được mùa mất giá”, nông dân không còn bán ồ ạt ngay sau thu hoạch, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu cân nhắc kỹ thời điểm chốt giá.

Theo đại diện VICOFA, năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,59 triệu tấn cà phê, thu về gần 8,9 tỷ USD. Giá xuất khẩu bình quân đạt xấp xỉ 5.600 USD/tấn, mức cao nhất từ trước tới nay, gần gấp ba lần so với giai đoạn 2019-2022.

Riêng nửa đầu tháng 1, cả nước xuất khẩu hơn 89.000 tấn cà phê, thu về khoảng 433 triệu USD. Dù chưa vào cao điểm xuất khẩu, giá trị mang lại rất đáng chú ý, đưa cà phê trở thành một trong những mặt hàng nông sản có kim ngạch lớn nhất đầu năm, chỉ đứng sau nhóm gỗ và sản phẩm gỗ.

“Với mặt bằng giá cao hiện nay, nông dân có điều kiện tái đầu tư vườn cây, cải thiện kỹ thuật canh tác và nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, chi phí đầu vào như phân bón, nhân công, tưới tiêu cũng tăng mạnh, khiến lợi nhuận không hoàn toàn dễ thở như nhiều người hình dung”, vị đại diện cho hay.

Theo Xuân Phong

Tiền Phong

