Cúc Đài Loan giá tiền triệu đắt hàng dịp Tết

Chị Kiều (vợ anh Tùng) cho biết, vụ Tết năm nay gia đình trồng hơn 1.000 chậu cúc Đài Loan, cát tường và cúc mâm xôi, gồm cả chậu lớn lẫn chậu nhỏ. Đến thời điểm này, phần lớn số hoa đã được thương lái và khách quen đặt cọc﻿, nhà vườn chủ yếu tập trung khâu chăm sóc để giao đúng hẹn. “Mối quen đặt trước hết rồi, giờ chỉ lo chăm cho bông đạt, nở đều là giao thôi”, chị Kiều nói. Theo chị, dù không phải thuê đất, chi phí đầu tư cho mỗi chậu cúc vẫn rất lớn, đặc biệt cúc Đài Loan phải thắp đèn ban đêm để điều tiết sinh trưởng, giúp cây giữ tán và ra hoa đúng thời điểm. “Nếu xử lý đèn﻿ không kỹ là hoa ra sớm hoặc không đều, coi như mất Tết. Giai đoạn này gần như đêm nào cũng phải ra vườn, chăm còn hơn chăm con nhỏ”, chị Kiều ví von.