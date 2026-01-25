Cúc Đài Loan giá tiền triệu đắt hàng dịp Tết
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng hoa trăm tuổi Phó Thọ - Bà Bộ (phường Long Tuyền, TP. Cần Thơ) rộn ràng không khí vào vụ cao điểm. Trong đó, cúc Đài Loan chậu lớn đã được khách quen và thương lái đặt cọc gần hết từ sớm, dù giá bán lên tới vài triệu đồng mỗi chậu.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 25/1, dọc các tuyến đường tại làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (Cần Thơ), người trồng hoa tất bật chăm sóc, chỉnh tán, tưới nước, canh nụ để hoa nở đúng dịp Tết. Không khí lao động nhộn nhịp kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn tại làng hoa truyền thống có tuổi đời hơn 100 năm.
Vườn cúc Đài Loan của anh Tạ Thanh Tùng liên tục có khách đến xem và đặt mua. Các chậu cúc lớn, tán tròn, thân chắc, hoa dày được sắp xếp kín lối đi; nhiều chậu đã có người đặt mua từ sớm. Theo anh Tùng, cúc Đài Loan chậu cỡ trung hiện giá khoảng 2,5 triệu đồng/chậu, những chậu lớn, dáng đẹp, nụ đều có giá trên 3 triệu đồng/chậu, chậu cây thấp hơn, nhỏ, giá dao từ 1,5-2 triệu đồng/chậu.
Điểm khác biệt của cúc Đài Loan chậu lớn, theo anh Tùng, nằm ở số lượng cây, phải trồng khoảng 100 cây, chăm sóc đồng đều tán mới tròn, bông nở dày và đều. Quá trình chăm sóc cúc Đài Loan được xem là công phu bậc nhất trong các loại hoa Tết phổ biến ở miền Tây. Từ khi xuống giống đến lúc xuất bán mất khoảng 5 tháng, đòi hỏi xử lý kỹ thuật chính xác ở từng giai đoạn nuôi thân, xử lý nụ và dưỡng hoa. Chỉ cần sai kỹ thuật hoặc thời tiết bất lợi là coi như mất trắng, áp lực rất lớn”, anh Tùng chia sẻ.
Theo chủ vườn hoa ở Cần Thơ, thời tiết năm nay nhìn chung khá thuận lợi dù xuất hiện vài đợt lạnh ngắn ngày. Tuy nhiên, chi phí phân bón, thuốc dưỡng hoa và công chăm sóc đều tăng. Giá bán vẫn giữ ổn định như những năm trước. Khách quen thường đặt cọc sớm, gần Tết chỉ việc giao hoa. Không chỉ người dân chơi hoa, nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng đặt mua các chậu cúc lớn để trưng bày trước trụ sở. "Những chậu cao, tán rộng thường phải 3 - 4 người khiêng. Khi giao hoa, nhà vườn luôn hướng dẫn kỹ cách tưới nước, giữ ẩm và đặt chậu nơi thoáng mát để hoa nở đều, bền màu suốt những ngày Tết", anh Tùng nói.
Chị Kiều (vợ anh Tùng) cho biết, vụ Tết năm nay gia đình trồng hơn 1.000 chậu cúc Đài Loan, cát tường và cúc mâm xôi, gồm cả chậu lớn lẫn chậu nhỏ. Đến thời điểm này, phần lớn số hoa đã được thương lái và khách quen đặt cọc, nhà vườn chủ yếu tập trung khâu chăm sóc để giao đúng hẹn. “Mối quen đặt trước hết rồi, giờ chỉ lo chăm cho bông đạt, nở đều là giao thôi”, chị Kiều nói. Theo chị, dù không phải thuê đất, chi phí đầu tư cho mỗi chậu cúc vẫn rất lớn, đặc biệt cúc Đài Loan phải thắp đèn ban đêm để điều tiết sinh trưởng, giúp cây giữ tán và ra hoa đúng thời điểm. “Nếu xử lý đèn không kỹ là hoa ra sớm hoặc không đều, coi như mất Tết. Giai đoạn này gần như đêm nào cũng phải ra vườn, chăm còn hơn chăm con nhỏ”, chị Kiều ví von.
Theo một số nhà vườn, các chậu đạt chuẩn thường được thương lái lấy trước ngày 23 tháng Chạp, số còn lại bán lẻ rải rác đến cận Tết. Những chậu dạt, dáng nhỏ hơn được xếp riêng, bán sau với giá mềm hơn. Trong ảnh là chậu cúc mâm xôi.
Không chỉ cúc Đài Loan, nhiều loại hoa khác tại làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ cũng được trồng với số lượng lớn. Ông Tư, một nhà vườn có thâm niên, cho biết năm nay cúc Đài Loan, hướng dương, vạn thọ được trồng nhiều, chủ yếu phục vụ thương lái lấy sỉ. “Giá nhìn chung tương đương hoặc nhỉnh hơn năm ngoái do chi phí phân thuốc và công chăm sóc tăng. Một số giống như hướng dương, cúc Thái có giá cao hơn vụ trước”, ông Tư nói.
Theo các nhà vườn, thời điểm này nhiều lô hoa đã được đặt cọc trước, đặc biệt là những chậu cao, dáng đẹp. “Trồng hoa Tết quan trọng nhất là xử lý cho hoa nở đúng thời điểm. Chỉ cần canh sai nhịp nước, phân hay thời tiết là coi như mất mùa”, ông Tư chia sẻ.
Nhìn chung, giá hoa Tết năm nay giữ ở mức ổn định, chủng loại và kích cỡ đa dạng, đáp ứng nhu cầu lựa chọn của người tiêu dùng. Ảnh: Nhật Huy.
Theo
Tiền Phong
