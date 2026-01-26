Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng iPhone

Thời gian gần đây, không ít người dùng iPhone phản ánh việc thiết bị bất ngờ yêu cầu khởi động lại, làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng tấn công mới.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, hiện tượng này không bắt nguồn từ một mối đe dọa mới, mà chủ yếu đến từ việc nhiều thiết bị vẫn chưa được cập nhật các bản vá bảo mật quan trọng do Apple phát hành từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Đáng chú ý, bản cập nhật iOS 26.2 không chỉ khắc phục một vài lỗi nhỏ mà bao gồm hơn 25 bản vá bảo mật, liên quan đến nhiều thành phần cốt lõi của hệ điều hành. Trong đó, hai lỗ hổng nghiêm trọng nhất nằm ở WebKit - nền tảng được sử dụng cho trình duyệt Safari và hàng loạt ứng dụng trên iPhone.

Người dùng iPhone nên cập nhật và khởi động lại điện thoại thường xuyên. (Ảnh minh hoạ)

Ban đầu, Apple cho biết các cuộc tấn công khai thác những lỗ hổng WebKit này có mức độ tinh vi cao và chỉ nhắm vào một số mục tiêu cụ thể. Tuy vậy, các chuyên gia an ninh mạng nhanh chóng cảnh báo rằng WebKit là thành phần phổ biến, được tích hợp sâu trong hệ sinh thái iOS, nên nguy cơ bị khai thác trên diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra nếu người dùng chậm trễ cập nhật.

Sau hơn 6 tuần kể từ khi bản vá được phát hành, số lượng iPhone chưa được cập nhật vẫn ở mức đáng lo ngại. Apple không công bố số liệu cụ thể, nhưng các ước tính cho thấy con số này có thể lên tới hàng trăm triệu thiết bị trên toàn cầu.

Nguyên nhân đến từ thói quen trì hoãn cập nhật phần mềm của nhiều người dùng, cũng như việc ít khi khởi động lại iPhone. Trong khi đó, khởi động lại thiết bị là bước cần thiết để hoàn tất quá trình áp dụng các bản vá bảo mật.

Trước thực trạng này, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên chủ động cập nhật iPhone càng sớm càng tốt thông qua đường dẫn: Cài đặt - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm - Tải xuống và cài đặt.

Đồng thời, việc khởi động lại điện thoại định kỳ, thậm chí mỗi tuần một lần, cũng được xem là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để tăng cường bảo mật, dù trên thực tế rất ít người duy trì thói quen này.