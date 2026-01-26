Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng iPhone

26-01-2026 - 07:35 AM | Thị trường

Nhiều người dùng iPhone thời gian gần đây bất ngờ nhận thông báo yêu cầu khởi động lại thiết bị nhưng không rõ lý do.

Thời gian gần đây, không ít người dùng iPhone phản ánh việc thiết bị bất ngờ yêu cầu khởi động lại, làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng tấn công mới.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, hiện tượng này không bắt nguồn từ một mối đe dọa mới, mà chủ yếu đến từ việc nhiều thiết bị vẫn chưa được cập nhật các bản vá bảo mật quan trọng do Apple phát hành từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Đáng chú ý, bản cập nhật iOS 26.2 không chỉ khắc phục một vài lỗi nhỏ mà bao gồm hơn 25 bản vá bảo mật, liên quan đến nhiều thành phần cốt lõi của hệ điều hành. Trong đó, hai lỗ hổng nghiêm trọng nhất nằm ở WebKit - nền tảng được sử dụng cho trình duyệt Safari và hàng loạt ứng dụng trên iPhone.

Người dùng iPhone nên cập nhật và khởi động lại điện thoại thường xuyên. (Ảnh minh hoạ)

Ban đầu, Apple cho biết các cuộc tấn công khai thác những lỗ hổng WebKit này có mức độ tinh vi cao và chỉ nhắm vào một số mục tiêu cụ thể. Tuy vậy, các chuyên gia an ninh mạng nhanh chóng cảnh báo rằng WebKit là thành phần phổ biến, được tích hợp sâu trong hệ sinh thái iOS, nên nguy cơ bị khai thác trên diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra nếu người dùng chậm trễ cập nhật.

Sau hơn 6 tuần kể từ khi bản vá được phát hành, số lượng iPhone chưa được cập nhật vẫn ở mức đáng lo ngại. Apple không công bố số liệu cụ thể, nhưng các ước tính cho thấy con số này có thể lên tới hàng trăm triệu thiết bị trên toàn cầu.

Nguyên nhân đến từ thói quen trì hoãn cập nhật phần mềm của nhiều người dùng, cũng như việc ít khi khởi động lại iPhone. Trong khi đó, khởi động lại thiết bị là bước cần thiết để hoàn tất quá trình áp dụng các bản vá bảo mật.

Trước thực trạng này, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên chủ động cập nhật iPhone càng sớm càng tốt thông qua đường dẫn: Cài đặt - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm - Tải xuống và cài đặt.

Đồng thời, việc khởi động lại điện thoại định kỳ, thậm chí mỗi tuần một lần, cũng được xem là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để tăng cường bảo mật, dù trên thực tế rất ít người duy trì thói quen này.

PV

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
iPhone, apple

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, một ‘siêu thực phẩm’ của Việt Nam được Mỹ và châu Âu cực ưa chuộng: Thu về 924 triệu USD, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới

Không phải sầu riêng, một ‘siêu thực phẩm’ của Việt Nam được Mỹ và châu Âu cực ưa chuộng: Thu về 924 triệu USD, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới Nổi bật

Thu hồi sữa Aptamil tại Anh do nhiễm độc tố, Việt Nam yêu cầu rà soát khẩn

Thu hồi sữa Aptamil tại Anh do nhiễm độc tố, Việt Nam yêu cầu rà soát khẩn Nổi bật

Nhức nhối hàng giả, hàng nhái online, sập bẫy 'thần dược'

Nhức nhối hàng giả, hàng nhái online, sập bẫy 'thần dược'

07:11 , 26/01/2026
iPhone 18 Pro Max lộ diện thông tin mới

iPhone 18 Pro Max lộ diện thông tin mới

06:40 , 26/01/2026
Cúc Đài Loan giá tiền triệu đắt hàng dịp Tết

Cúc Đài Loan giá tiền triệu đắt hàng dịp Tết

19:16 , 25/01/2026
Nóng: Sữa Alula bị thu hồi khẩn cấp 2 dòng sản phẩm ở Úc vì nguy cơ nhiễm độc tố

Nóng: Sữa Alula bị thu hồi khẩn cấp 2 dòng sản phẩm ở Úc vì nguy cơ nhiễm độc tố

18:35 , 25/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên