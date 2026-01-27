Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẫu iPhone mới giảm giá gần 10 triệu đồng trước Tết

27-01-2026 - 11:40 AM

Mẫu iPhone mới được điều chỉnh giá đáng kể, giảm gần 10 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

Bước vào mùa mua sắm cuối năm, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi lớn dành cho loạt iPhone thế hệ mới của Apple, trong đó đáng chú ý là iPhone Air chính thức lên kệ từ giữa tháng 10/2025.

Theo ghi nhận, iPhone Air đang được điều chỉnh giá bán khá mạnh tại nhiều cửa hàng. Phiên bản 256GB hiện có giá dưới 26 triệu đồng, giảm hơn 6 triệu đồng so với mức niêm yết ban đầu 31,99 triệu đồng.

Thậm chí, trên các sàn thương mại điện tử, giá sản phẩm còn xuống dưới 23 triệu đồng khi áp dụng ưu đãi, tương đương mức giảm gần 10 triệu đồng.

Với mức giá này, iPhone Air đang tạo ra sự cạnh tranh đáng kể trong phân khúc iPhone cao cấp, khi chỉ nhỉnh hơn iPhone 17 bản tiêu chuẩn chưa đến 1 triệu đồng, thậm chí có thời điểm thấp hơn cả mẫu máy này.

Tuy nhiên, theo các nhà bán lẻ, sức mua của iPhone Air tại Việt Nam chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng. Nguyên nhân được cho là đến từ thói quen tiêu dùng đặc thù của người dùng trong nước, khi phần lớn khách hàng có xu hướng ưu tiên các phiên bản iPhone Pro và Pro Max - vốn nổi bật hơn về hệ thống camera, pin và các tính năng cao cấp.

Xét về cấu hình, iPhone Air vẫn được trang bị chip A19 Pro cùng RAM 12GB, đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ cho hầu hết nhu cầu sử dụng. Tuy vậy, việc Apple lựa chọn thiết kế camera đơn và dung lượng pin 3.149 mAh khiến sản phẩm khó tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các mẫu iPhone khác trong cùng tầm giá, đặc biệt khi đặt cạnh các flagship Android như Galaxy S25 Edge.

Một số thống kê cho thấy iPhone Air có tốc độ mất giá nhanh hơn so với các mẫu iPhone ra mắt từ năm 2022, với khoảng 47,7% giá trị ban đầu giảm trong 10 tuần đầu tiên. Dù vậy, điều này cũng mở ra cơ hội cho người dùng muốn tiếp cận một mẫu iPhone mới với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Với mức giá đã “dễ tiếp cận” hơn đáng kể, iPhone Air được xem là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple mới nhất. (Ảnh: Julian Chokkattu/Wired)

Theo các nguồn tin, Apple vẫn đang tiếp tục phát triển thế hệ kế nhiệm iPhone Air, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027 với nâng cấp đáng chú ý là hệ thống camera kép, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

Trong bối cảnh hiện tại, iPhone Air có thể không phải là lựa chọn ưu tiên số một tại thị trường Việt Nam, nhưng với mức giá đã được điều chỉnh sâu, đây vẫn là phương án đáng cân nhắc cho những người dùng muốn trải nghiệm một chiếc iPhone thế hệ mới với chi phí tiết kiệm hơn, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm.

Theo Huỳnh Duy

