Vụ sữa Pháp Babybio thu hồi khẩn cấp vì nghi nhiễm độc tố: Đơn vị nhập khẩu về Việt Nam nói gì?

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế Phan Nguyễn vừa phát đi thông báo số: 01/TB/PN-BB khẳng định các sản phẩm Babybio đang lưu hành tại thị trường Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi sữa Babybio Optima 1 tại Pháp do nhà sản xuất Vitagermine công bố ngày 25/01/2026.

Theo thông tin từ Công ty Phan Nguyễn, việc thu hồi tại Pháp được nhà sản xuất Vitagermine chủ động thực hiện theo quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ, trong khuôn khổ các tiêu chuẩn an toàn và tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt đang áp dụng đối với sản phẩm dinh dưỡng trẻ em tại châu Âu. Đợt thu hồi này chỉ giới hạn ở một số lô sản phẩm Babybio Optima 1 được phân phối tại thị trường Pháp.

Cụ thể, các lô sản phẩm bị thu hồi gồm:

BABYBIO OPTIMA 1 800g, lô 894408, hạn sử dụng 09/07/2027

BABYBIO OPTIMA 1 800g, lô 900035, hạn sử dụng 12/08/2027

BABYBIO OPTIMA 1 400g, lô 900932, hạn sử dụng 18/08/2027.

Ngoài các lô nêu trên, Công ty Phan Nguyễn cho biết không có sản phẩm nào khác trong dòng Babybio bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này.

Chi tiết thông báo của đơn vị nhập khẩu sữa Babybio

Phan Nguyễn cho biết Babybio là thương hiệu sữa hữu cơ tuân thủ đồng thời các quy định của Liên minh châu Âu về thực phẩm hữu cơ, các tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt của nông nghiệp hữu cơ Pháp, cùng hệ thống giám sát chất lượng nhiều tầng từ vùng nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến lưu hành trên thị trường. Trong bối cảnh đó, việc thu hồi mang tính phòng ngừa cao, thể hiện cam kết nhất quán của nhà sản xuất trong việc đặt an toàn và sức khỏe của trẻ nhỏ lên ưu tiên hàng đầu.

Đối với thị trường Việt Nam, sau khi tiếp nhận thông báo chính thức từ nhà sản xuất và tiến hành rà soát, đối chiếu toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, số lô và hạn sử dụng, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Quốc tế Phan Nguyễn khẳng định các lô sản phẩm Babybio Optima 1 do doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam không thuộc danh sách các lô bị thu hồi và không bị ảnh hưởng bởi sự việc nêu trên.

Các sản phẩm Babybio hiện đang lưu hành hợp pháp tại Việt Nam vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và tiêu chuẩn hữu cơ, đồng thời được phép tiếp tục phân phối và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

Với vai trò là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức, Phan Nguyễn cho biết đang phối hợp chặt chẽ với nhà sản xuất để theo dõi sát diễn biến sự việc.



