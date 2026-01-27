Ecovacs đưa robot hút bụi Deebot T90 Pro Omni về Việt Nam – thêm lựa chọn cao cấp, giá mở bán 18 triệu đồng

Ecovacs Robotics chính thức giới thiệu Deebot T90 Pro Omni tại Việt Nam, bổ sung thêm một lựa chọn robot hút lau cao cấp trong danh mục sản phẩm của hãng. Thiết bị được định vị ở phân khúc cao, tập trung vào khả năng làm sạch tự động, vận hành liên tục và thiết kế tối giản theo phong cách Bắc Âu.

Nếu như dòng T của Ecovacs trước đây được định ở phân khúc cận cao cấp thì với thế hệ mới, model này đã tiến lên phân khúc cao – bổ sung gần như đầy đủ các tính năng của dòng X.

Cụ thể, chổi lau Ozmo Roller 3.0 của T90 Pro Omni đã được nâng cấp. Con lăn lau có chiều dài 27 cm, tăng 50% so với thế hệ trước, giúp mở rộng diện tích tiếp xúc sàn trong mỗi lượt di chuyển. Hệ thống bơm nước áp suất cao kết hợp 16 vòi phun đa hướng cho phép robot xử lý các vết bẩn bám chặt, trong khi tốc độ quay lên đến 200 vòng/phút giúp hạn chế tình trạng để lại vệt nước và bẩn ngược.

Bên cạnh khả năng lau, hiệu suất vận hành của robot cũng được cải thiện thông qua công nghệ sạc nhanh PowerBoost. Theo công bố từ nhà sản xuất, robot có thể phục hồi khoảng 10% pin chỉ trong 3 phút trong các chu kỳ giặt con lăn định kỳ, qua đó duy trì khả năng làm sạch liên tục trên diện tích lên đến 500 m² trong một phiên làm việc. Tốc độ sạc này còn ấn tượng hơn so với mẫu X11 Pro hiện tại.

Deebot T90 Pro Omni tiếp tục sử dụng công nghệ lau sát cạnh TruEdge 3.0, cho phép làm sạch hiệu quả khu vực mép tường và chân đồ nội thất. Con lăn được trang bị đệm khí tự điều chỉnh để bám sát bề mặt, trong khi lớp vật liệu mềm ở cạnh ngoài giúp hạn chế va chạm và trầy xước. Hệ thống dẫn động TruePass Adaptive 4-Wheel-Drive cho phép robot vượt gờ cao đến 2,4 cm và xử lý các bậc liên tiếp lên đến 4 cm.

Ngoài ra, công nghệ chống rối ZeroTangle 4.0 được tích hợp nhằm giảm tình trạng tóc và sợi vải quấn vào trục hút. Cấu trúc trục đôi cùng luồng khí ngang giúp duy trì lực hút ổn định và giảm nhu cầu bảo trì thường xuyên trong quá trình sử dụng.

Về thiết kế, Ecovacs áp dụng ngôn ngữ Bắc Âu tối giản cho Deebot T90 Pro Omni với bề mặt hoàn thiện chống bám vân tay, hướng đến sự hài hòa với không gian nội thất hiện đại. Trạm Omni đi kèm hỗ trợ vận hành rảnh tay với khả năng giặt con lăn bằng nước nóng lên đến 75°C thông qua hệ thống phun áp suất cao, đồng thời tự động làm sạch khoang nước bẩn nhằm hạn chế mùi và tái nhiễm bẩn.

Ở khía cạnh phần mềm, robot được tích hợp Agent Yiko, cho phép nhận diện không gian, loại sàn và thói quen sinh hoạt trong nhà để tự động điều chỉnh lực hút, lượng nước và lộ trình làm sạch. Với các gia đình nuôi thú cưng, robot có thể nhận diện và tránh va chạm, đồng thời cho phép thiết lập khu vực làm sạch ưu tiên.

Tại Việt Nam, Deebot T90 Pro Omni được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long với giá bán lẻ đề xuất từ 26,99 triệu đồng. Trong giai đoạn mở bán từ 24/1 đến 24/2, sản phẩm được áp dụng mức giá ưu đãi từ 17,99 triệu, kèm quà tặng tùy chọn theo chương trình của nhà phân phối.