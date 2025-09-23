Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu

23-09-2025 - 19:24 PM | Thị trường

Ecovacs Robotics giới thiệu hai mẫu robot hút bụi DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni tại TP.HCM, đánh dấu sự kiện ra mắt quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Hãng đồng thời công bố Sơn Tùng M-TP làm đại sứ thương hiệu, hướng tới mở rộng thị trường trong nước.

Ecovacs Robotics – thương hiệu robot dịch vụ đến từ Trung Quốc – vừa tổ chức sự kiện ra mắt quốc tế mang tên "Xtra in Every Way, Ahead in Every Play". Việt Nam được lựa chọn là điểm đến cho màn giới thiệu bộ đôi sản phẩm mới nhất thuộc phân khúc cao cấp: DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni. Cùng với việc giới thiệu sản phẩm, Ecovacs cũng công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

DEEBOT X11 OmniCyclone được định vị là mẫu robot hút bụi hàng đầu hiện nay với khả năng vận hành bền bỉ. Sản phẩm tích hợp công nghệ PowerBoost giúp nạp năng lượng nhanh chóng trong mỗi chu kỳ, từ đó duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trên diện tích làm sạch rộng. Hệ thống OZMO ROLLER 2.0 kết hợp TruEdge 3.0 cho phép làm sạch sâu, xử lý cả những vết bẩn cứng đầu đồng thời di chuyển sát mép tường và góc hẹp. Công nghệ BLAST với lực hút lên tới 19.500Pa, kết hợp động cơ mô-men xoắn cao, tăng khả năng loại bỏ bụi mịn, tóc rối và rác lớn.

Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu- Ảnh 1.
Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu- Ảnh 2.
Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu- Ảnh 3.
Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu- Ảnh 4.
Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu- Ảnh 5.

Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone có giá bán 26 triệu đồng.

Song song đó, trí tuệ nhân tạo AI Stain Detection 2.0 giúp robot nhận diện mức độ bẩn trên sàn và tùy biến chế độ lau, từ lau nhanh đối với vết bẩn nhẹ cho đến chế độ lau sâu với vết bẩn cứng đầu. Đặc biệt, DEEBOT X11 OmniCyclone đi kèm trạm sạc OMNI tích hợp PureCyclone 2.0 Auto-Empty. Đây là hệ thống tách bụi lốc xoáy hai tầng, cho phép duy trì lực hút ổn định trong suốt quá trình vận hành và giảm thiểu việc thay túi rác, hướng tới tính bền vững và tiết kiệm chi phí.

DEEBOT X11 Pro Omni chia sẻ nhiều công nghệ cốt lõi với bản OmniCyclone nhưng tập trung vào trải nghiệm tinh gọn. Trạm sạc đi kèm được thiết kế với phong cách tối giản, sử dụng vật liệu cao cấp và bổ sung tính năng sấy khô bằng khí nóng 63°C, giúp con lăn luôn khô ráo, sẵn sàng cho lần làm sạch tiếp theo. Ngoài ra, khả năng ngâm con lăn trong nước nóng 75°C cũng giúp loại bỏ hiệu quả các vết bẩn cứng đầu, đồng thời duy trì vệ sinh trong suốt quá trình sử dụng.

Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu- Ảnh 6.
Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu- Ảnh 7.
Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu- Ảnh 8.
Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu- Ảnh 9.

Deebot X11 Pro Omni có giá bán 24,99 triệu đồng.

Cả hai phiên bản đều được hỗ trợ bởi trợ lý thông minh AGENT YIKO – nền tảng AI có khả năng học hỏi thói quen sinh hoạt của người dùng và xây dựng kế hoạch làm sạch tự động. Bên cạnh đó, công nghệ AIVI 3D 3.0 giúp robot phân tích vật thể và nhận diện vật cản chính xác, đảm bảo quá trình vận hành liền mạch và hạn chế tối đa tình trạng va chạm.

Giá bán lẻ đề xuất của DEEBOT X11 OmniCyclone tại Việt Nam là 26 triệu đồng, trong khi phiên bản DEEBOT X11 Pro Omni có giá 24,99 triệu đồng. Bộ đôi sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long.

Theo đại diện Ecovacs, việc lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức sự kiện ra mắt quốc tế thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của thị trường trong chiến lược toàn cầu của hãng. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có mức độ quan tâm cao tới các thiết bị gia dụng thông minh, trong đó robot hút bụi đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều hộ gia đình.

Ecovacs ra mắt bộ đôi robot hút bụi X11 mới tại Việt Nam, công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu- Ảnh 10.

Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu của Ecovacs tại Việt Nam.

Sự kiện ra mắt còn thu hút sự chú ý khi Ecovacs công bố hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP. Nam ca sĩ chia sẻ rằng anh lựa chọn Ecovacs vì sự khác biệt và tỉ mỉ trong thiết kế cũng như trải nghiệm sản phẩm, đồng thời cho rằng dòng X11 mới thể hiện tinh thần tiên phong và đổi mới – những giá trị anh theo đuổi trong âm nhạc. Ecovacs kỳ vọng việc hợp tác với đại sứ thương hiệu sẽ giúp hình ảnh sản phẩm dễ dàng tiếp cận hơn với người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam.



Đức Nam

