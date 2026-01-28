Apple bất ngờ có tin vui cho người dùng iPhone cũ

Apple vừa âm thầm phát hành loạt bản cập nhật iOS và iPadOS mới, mang đến tin vui cho người dùng nhiều thế hệ iPhone và iPad, trong đó có cả những thiết bị đã ra mắt từ hơn 10 năm trước.

Bên cạnh bản iOS 26.2.1 dành cho các thiết bị mới, Apple còn tung ra các bản vá bảo mật cho những phiên bản iOS cũ như iOS 12, iOS 15 và iOS 16. Đáng chú ý, hai mẫu iPhone 5s và iPhone 6 ra mắt lần lượt vào các năm 2013 và 2014 cũng bất ngờ nhận được bản cập nhật iOS 12.5.8 mới nhất.

Đây là lần đầu tiên iPhone 5s và iPhone 6 được cập nhật kể từ bản vá bảo mật phát hành vào tháng 1/2023. Theo Apple, iOS 12.5.8 giúp duy trì hoạt động ổn định của các dịch vụ quan trọng như FaceTime và iMessage, đồng thời đảm bảo khả năng kích hoạt thiết bị ít nhất đến sau tháng 1/2027.

Không chỉ dừng lại ở iOS 12, Apple cũng phát hành các bản cập nhật mới cho những thiết bị đang chạy iOS 15, iOS 16 và iOS 18. Các phiên bản này chủ yếu tập trung vào sửa lỗi và cải thiện độ ổn định hệ thống, song Apple không công bố chi tiết các thay đổi cụ thể. Danh sách cập nhật bao gồm iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 cùng các phiên bản iPadOS tương ứng.

Khác với một số nhà sản xuất Android, Apple không đưa ra cam kết rõ ràng về thời gian hỗ trợ phần mềm cho từng thiết bị. Tuy vậy, theo yêu cầu từ quy định tại Anh, hãng đã xác nhận iPhone 15 Pro Max sẽ được hỗ trợ cập nhật bảo mật tối thiểu trong 5 năm. Trên thực tế, nhiều mẫu iPhone thường nhận được thời gian hỗ trợ dài hơn, bao gồm cả nâng cấp iOS lẫn các bản vá bảo mật.

Dù số lượng người dùng iPhone 5s và iPhone 6 hiện nay không còn nhiều, việc Apple tiếp tục phát hành cập nhật cho các thiết bị hơn một thập kỷ tuổi cho thấy nỗ lực kéo dài vòng đời sản phẩm. Với những người vẫn giữ iPhone cũ để sử dụng phụ hoặc làm máy dự phòng, các bản cập nhật này vẫn mang lại giá trị thiết thực.