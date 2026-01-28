Đối tượng trộm thiên nga trắng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai gì?

Liên quan đến vụ thiên nga trắng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị trộm, chiều 27/1, Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) đang lấy lời khai của N.C.P. (SN 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại công an, P. khai ngày 25/1, ông ta chạy xe máy đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Sau khi mua vé vào cổng, P. vào bên trong khu vực nuôi thú dò la, quan sát.

Tại lồng nuôi thiên nga trắng, nghi can dùng kềm cắt sắt, đột nhập vào bắt trộm một cá thể. Sau đó, P. bỏ con vật vào ba lô và rời khỏi Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Hai nghi phạm bị bắt giữ

P. liên hệ với T.V.T. (SN 1983, ngụ TP Cần Thơ) để bán cá thể thiên nga trắng vừa trộm được với giá thỏa thuận là 2 triệu đồng và bị Công an phường Sài Gòn truy xét, bắt giữ tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, sáng 26/1, Công an Phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo của Ban quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn về việc con thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị mất.

Nhận tin, công an có mặt điều tra truy xét. Qua trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, công an xác định có đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt. Từ các dấu vết thu thập được và dữ liệu camera khu vực bãi giữ xe, công an tập trung truy xét đối tượng nghi vấn.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định và bắt giữ N.C.P. khi đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh). Tại Công an, P. khai nhận đã trộm con thiên nga và bán lại cho một người khác tại TP Cần Thơ.

Trước tính chất cấp bách của vụ việc, đặc biệt liên quan đến động vật hoang dã nuôi bảo tồn, tổ công tác lập tức phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm. Sau hành trình xuyên đêm, đến 5h30 phút sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được địa điểm và giải cứu an toàn cá thể thiên nga trắng. Đến 9h, con thiên nga đã được bàn giao lại cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong tình trạng sức khỏe ổn định.