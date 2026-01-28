Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, nhóm nguyên liệu công nghiệp cũng gây chú ý trong phiên 26/1 khi giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh.

Giá cà phê bật tăng mạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cụ thể giá hợp đồng cà phê Arabica giao tháng 3 đã tăng hơn 1,5% lên mức 7.853 USD/tấn; trong khi hợp đồng cà phê Robusta giao cùng tháng cũng tăng hơn 1,3% lên mức 4.197 USD/tấn.

Theo MXV, những lo ngại về nguồn cung cà phê trên thế giới tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá mặt hàng này trong phiên.

Đà tăng giá còn được hỗ trợ từ tình trạng tồn kho tại các thị trường tiêu thụ chủ chốt. Số liệu từ Liên đoàn cà phê châu Âu (ECF) ghi nhận tổng tồn kho đến tháng 10 chỉ còn 471.389 tấn, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ.

Cùng với đó, đồng Real Brazil tăng khoảng 9% so với USD trong năm 2025 cũng khiến nông dân nước này hạn chế bán ra, chờ mức giá tốt hơn, càng làm chậm nhịp luân chuyển hàng hóa ra thị trường quốc tế.

Trên thị trường nội địa, tâm lý thận trọng bao trùm trên cả nhóm doanh nghiệp xuất khẩu lẫn người sản xuất, khiến thanh khoản trên thị trường duy trì ở mức thấp.

Tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, giá thu mua của các kho xuất khẩu hiện phổ biến trong khoảng 100.000 - 100.100 đồng/kg. Một số đơn vị thu mua khác niêm yết ở mức thấp hơn, quanh ngưỡng 99.500 đồng/kg. Ghi nhận tại khu vực Chư Sê, các kho cung ứng phát giá mua dao động từ 100.000 - 100.300 đồng/kg (giá tại kho người bán).

Theo P.V

VTV

