Mẫu sedan chạy điện mạnh 1.300 mã lực, hiện thực hóa giấc mơ 1.000 km – đi từ Hà Nội đến thẳng Phú Yên mới cần sạc

Yangwang U7 ra mắt lần đầu tại Trung Quốc vào tháng 3/2025 với giá khởi điểm 628.000 nhân dân tệ (90.050 USD). Đây là mẫu xe thứ ba thuộc thương hiệu xe hạng sang của BYD. U7 bắt đầu được giao hàng vào tháng 5/2025 với tổng số 1.866 chiếc đã được giao, theo China EV DataTracker.

Vào tháng 10/2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã công bố thông số kỹ thuật của Yangwang U7 phiên bản nâng cấp trong quá trình thẩm định trong nước. Có vẻ như mẫu xe mới sẽ có tùy chọn nâng cấp công suất từ 960 kW (1.287 mã lực) lên 1.000 kW (1.341 mã lực). Vào tháng 12/2025, người ta tiết lộ rằng phiên bản U7 được cập nhật sẽ có bộ pin 150 kWh.

Mức tiêu thụ năng lượng của Yangwang U7 phiên bản mới đã được tiết lộ tại Trung Quốc, khi mẫu xe này nhận được nhãn mức tiêu thụ năng lượng tại Trung Quốc như một bước quy định cần thiết. Theo đó, chiếc xe này sẽ được trang bị pin 150 kWh, cho mức tiêu thụ năng lượng là 17,7 kWh/100 km.

Để so sánh, mẫu xe hiện hành với pin LFP 135 kWh có mức tiêu thụ năng lượng là 19,7 kWh/100 km và phạm vi hoạt động bằng điện là 720 km trong điều kiện CLTC. BYD đã giảm được mức tiêu thụ năng lượng của U7 xuống 10% mặc dù trọng lượng xe tăng thêm 100 kg. Điều này dẫn đến phạm vi hoạt động được công bố tăng thêm 206 km.

Đáng chú ý là chỉ có phiên bản tiêu chuẩn của Yangwang U7 được nâng cấp với bốn động cơ điện có tổng công suất cực đại 960 kW mới có phạm vi hoạt động 1.006 km. Phiên bản mạnh mẽ hơn với động cơ 1.000 kW sẽ chỉ có tầm hoạt động khoảng 860 km ở chế độ BEV.

Yangwang U7 là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn bốn cửa với kích thước 5265/1998/1517 mm. Chiều dài cơ sở là 3.160 mm. Xe sử dụng bốn động cơ nam châm vĩnh cửu, mỗi động cơ có công suất tối đa 240 kW. Tổng công suất là 960 kW. Với một lần sạc đầy, Yangwang U7 BEV có phạm vi hoạt động CLTC là 720 km. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là 2,9 giây.

U7 cũng có phiên bản PHEV với động cơ 2.0 kết hợp với bốn mô-tơ điện. Pin là loại LFP 52,4 kWh, cho phạm vi hoạt động 200 km bằng điện. Nhờ bình xăng 60 lít, U7 có thể chạy được tới 1.000 km. U7 sở hữu hệ thống lái cầu sau, hệ thống treo thủy lực và hệ thống điều khiển thân xe thẳng đứng điện tử.