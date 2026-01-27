Từ 1-6 dừng bán xăng khoáng RON 95, có lo thiếu E10?

Sáng nay 27-1, Báo Xây dựng tổ chức tọa đàm "Chuyển đổi sang xăng E10, thị trường đã sẵn sàng?".



TS Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương

TS Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương cho biết ngày 7-11-2025, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50 về Quy định lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng quy định tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31-12-2030.

TS Đặng Tất Thành cho hay thị trường sẽ không còn bán xăng khoáng RON 95, mà sẽ có E10 RON95 thay thế.

Không lo thiếu xăng E10

Trước câu hỏi, trong trường hợp xăng E10 bị thiếu tạm thời, có cho phép bán song song RON95 hoặc RON92 không? Hay có phương án dự phòng nào khác?", ông Thành cho biết hiện nay Việt Nam có nguồn cung ethanol trong nước khá dồi dào. Bên cạnh đó, các thị trường lớn như Mỹ và Brazil cũng sẵn sàng hợp tác, xúc tiến thương mại để cung cấp thêm ethanol với mức giá phù hợp. Vì vậy, khả năng thiếu hụt ethanol trong giai đoạn tới là rất thấp.

Về nguồn cung xăng khoáng, năng lực sản xuất và cung ứng hiện nay hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thị trường. Do đó, khi nguồn xăng khoáng được bảo đảm, kết hợp với nguồn ethanol sẵn có, việc cung ứng đủ xăng E10 là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, lộ trình tại Thông tư 50 nêu rõ Bộ Công Thương không chỉ triển khai xăng E10 mà còn song song duy trì xăng E5. Khi áp dụng phối trộn 5%, nhu cầu ethanol tuyệt đối cho E10 cũng sẽ được phân bổ hợp lý hơn, tạo sự hài hòa trong tổng thể nguồn cung. Theo các tính toán, nếu triển khai đồng thời E5 và E10, nguồn ethanol trong nước có thể đáp ứng khoảng 40-45% nhu cầu, qua đó giảm áp lực lên thị trường.

"Chính vì vậy, kịch bản thiếu hụt ethanol phục vụ quá trình chuyển đổi là rất khó xảy ra. Phương án này cũng giúp tránh việc phải duy trì song song quá nhiều chủng loại xăng như trước đây, góp phần đơn giản hóa công tác tổ chức thị trường" - TS Thành chia sẻ.

Thông tư 50 cũng đã quy định rất rõ là trong quá trình triển khai, nếu có những thay đổi lớn về kinh tế, chính trị, điều kiện cung - cầu, kỹ thuật hoặc công nghệ, Bộ Công Thương sẽ xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh lộ trình cho phù hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cơ chế bình ổn giá xăng sinh học Ông Hồ Ngọc Linh, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Xăng dầu - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đề xuất tới Liên bộ (Bộ Công thương, Bộ Tài chính) xem xét miễn, giảm thuế, cho phép các doanh nghiệp như Petrolimex giảm chi phí khi nhập khẩu xăng E100 để pha chế, qua đó giúp giảm chi phí liên quan tới xăng E10, tạo điều kiện để người dân đón nhận loại nhiên liệu mới. Trong khi đó, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, chia sẻ rằng Bộ Công Thương mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi các chính sách về thuế theo hướng phù hợp hơn, tạo thuận lợi khi triển khai xăng E10 trên diện rộng. Cùng với đó, ethanol chiếm tỷ trọng nhất định trong cơ cấu giá thành xăng sinh học. Hiện nay, việc bình ổn giá xăng sinh học được thực hiện theo quy định của Luật Giá. Trong trường hợp thị trường có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá tác động, xây dựng phương án bình ổn giá, trình Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.



