Công an TPHCM công bố hình ảnh bên trong cơ sở ngâm ốc bươu bằng hoá chất

27-01-2026 - 18:07 PM | Thị trường

Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu và lời khai của chủ cơ sở khiến nhiều người bất ngờ

Ngày 27-1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Huỳnh Văn Trường (SN 1979, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông, TPHCM.

Công an TPHCM công bố hình ảnh bên trong cơ sở ngâm ốc bươu bằng hoá chất - Ảnh 1.

Công an TPHCM công bố hình ảnh bên trong cơ sở ngâm ốc bươu bằng hoá chất - Ảnh 2.

Công an TPHCM công bố hình ảnh bên trong cơ sở ngâm ốc bươu bằng hoá chất - Ảnh 3.

Công an TPHCM công bố hình ảnh bên trong cơ sở ngâm ốc bươu bằng hoá chất - Ảnh 4.

Cơ sở ngâm ốc bằng hoá chất bị phát hiện tại phường Bình Đông, TPHCM

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch Natri Silicate, thường gọi là “thủy tinh lỏng”.

CLIP Công an TPHCM bắt tổng cộng 4,6 tấn ốc bươu ngâm "thuỷ tinh lỏng"

Mở rộng kiểm tra, Công an tiếp tục thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Clip Công an TPHCM kiểm tra bên trong cơ sở ngâm ốc bằng hoá chất

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định tất cả các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate.

Công an TPHCM công bố hình ảnh bên trong cơ sở ngâm ốc bươu bằng hoá chất - Ảnh 5.

Công an TPHCM công bố hình ảnh bên trong cơ sở ngâm ốc bươu bằng hoá chất - Ảnh 6.

Công an TPHCM công bố hình ảnh bên trong cơ sở ngâm ốc bươu bằng hoá chất - Ảnh 7.

Công an TPHCM công bố hình ảnh bên trong cơ sở ngâm ốc bươu bằng hoá chất - Ảnh 8.

Ốc ngâm hoá chất sản xuất gạch, xi măng

Đây là hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng và tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Chất này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Trường khai nhận từ năm 2021 đã tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô lớn, sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời Công an TPHCM khuyến cáo người dân kịp thời tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo Phạm Dũng

Người Lao Động

