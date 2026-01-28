Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 28-1: Tăng nóng

28-01-2026 - 09:37 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng nóng với Arabica trong khi giá Robusta tăng phiên thứ 3

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 28-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 1,86%-1,92%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 2,03%-3,09%.

Arabica vượt 8.000 USD/tấn, Robusta tăng phiên thứ 3

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026: giá Robusta tăng 78 USD/tấn, lên 4.275 USD/tấn; giá Arabica tăng 240 USD/tấn, lên 8.100 USD/tấn, vượt ngưỡng tâm lý 8.000 USD/tấn.

Như vậy, giá Robusta tham chiếu đã có 3 phiên liên tiếp tăng, với tổng mức tăng 249 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến tiếp tục tăng từ mức bình quân 101.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Tuy nhiên, những phiên gần đây, giá cà phê trong nước thường tăng chậm hơn giá thế giới bởi ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch, hàng dồi dào.

Giá cà phê hôm nay 28-1: Tăng nóng - Ảnh 1.

Giá cà phê tăng mạnh trước Tết

Nhiều thị trường tăng mua mạnh

Nhìn lại thị trường xuất khẩu cà phê năm 2025 của Việt Nam, tốp 10 thị trường nhập khẩu đều tăng trưởng dương về khối lượng khi tổng khối lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm qua hơn 1,59 triệu tấn, tăng 18,3% so với năm 2024.

Trong đó, tăng cao nhất là Algeria ở mức 161,5%, tương đương hơn 89.000 tấn cà phê, là thị trường lớn thứ 6.

Đức là thị trường có mức tăng trưởng cao thứ 2, ở mức 48,5% với gần 231.200 tấn, là thị trường nhập khẩu số 1 của Việt Nam.

Lãnh đạo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) giải thích, động thu mua cà phê được thực hiện bởi các công ty xuyên quốc gia.

Họ nhập cà phê từ Việt Nam để tái xuất sang nước khác hoặc chế biến sâu trước khi phân phối tiếp, chứ không chỉ phục vụ tiêu dùng nội địa tại nước nhập khẩu.

Giá cà phê bật tăng mạnh


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ chi hơn 9 tỷ USD săn 'cây kim tiền' của Việt Nam: Nhật Bản, Trung Quốc cực ưa chuộng, nước ta là ông trùm đứng thứ 5 thế giới

Mỹ chi hơn 9 tỷ USD săn 'cây kim tiền' của Việt Nam: Nhật Bản, Trung Quốc cực ưa chuộng, nước ta là ông trùm đứng thứ 5 thế giới Nổi bật

150 showroom, 70 xưởng dịch vụ trong năm 2025, Tasco Auto đang tính toán điều gì tiếp theo?

150 showroom, 70 xưởng dịch vụ trong năm 2025, Tasco Auto đang tính toán điều gì tiếp theo? Nổi bật

Một quốc gia than trời vì muốn mua dầu Venezuela mà chẳng ai bán: ‘Họ đem hết về Mỹ mất rồi’

Một quốc gia than trời vì muốn mua dầu Venezuela mà chẳng ai bán: ‘Họ đem hết về Mỹ mất rồi’

09:02 , 28/01/2026
Bộ Y tế cảnh báo sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide nguy hại trẻ nhỏ

Bộ Y tế cảnh báo sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide nguy hại trẻ nhỏ

08:34 , 28/01/2026
Rùng mình lời khai của chủ vựa ngâm 3.000 tấn thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp

Rùng mình lời khai của chủ vựa ngâm 3.000 tấn thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp

08:25 , 28/01/2026
Kim Long Motor bắt tay BYD, xây nhà máy pin 130 triệu USD tại Huế

Kim Long Motor bắt tay BYD, xây nhà máy pin 130 triệu USD tại Huế

07:45 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên