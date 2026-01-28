Giá cà phê hôm nay 28-1: Tăng nóng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 28-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 1,86%-1,92%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 2,03%-3,09%.

Arabica vượt 8.000 USD/tấn, Robusta tăng phiên thứ 3

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026: giá Robusta tăng 78 USD/tấn, lên 4.275 USD/tấn; giá Arabica tăng 240 USD/tấn, lên 8.100 USD/tấn, vượt ngưỡng tâm lý 8.000 USD/tấn.

Như vậy, giá Robusta tham chiếu đã có 3 phiên liên tiếp tăng, với tổng mức tăng 249 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến tiếp tục tăng từ mức bình quân 101.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Tuy nhiên, những phiên gần đây, giá cà phê trong nước thường tăng chậm hơn giá thế giới bởi ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch, hàng dồi dào.

Giá cà phê tăng mạnh trước Tết

Nhiều thị trường tăng mua mạnh

Nhìn lại thị trường xuất khẩu cà phê năm 2025 của Việt Nam, tốp 10 thị trường nhập khẩu đều tăng trưởng dương về khối lượng khi tổng khối lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm qua hơn 1,59 triệu tấn, tăng 18,3% so với năm 2024.

Trong đó, tăng cao nhất là Algeria ở mức 161,5%, tương đương hơn 89.000 tấn cà phê, là thị trường lớn thứ 6.

Đức là thị trường có mức tăng trưởng cao thứ 2, ở mức 48,5% với gần 231.200 tấn, là thị trường nhập khẩu số 1 của Việt Nam.

Lãnh đạo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) giải thích, động thu mua cà phê được thực hiện bởi các công ty xuyên quốc gia.

Họ nhập cà phê từ Việt Nam để tái xuất sang nước khác hoặc chế biến sâu trước khi phân phối tiếp, chứ không chỉ phục vụ tiêu dùng nội địa tại nước nhập khẩu.



