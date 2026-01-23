Chê bạc 30 triệu đồng/kg để xếp hàng mua vàng - nay giá vượt 100 triệu, tôi quay lại trong tiếc nuối

Năm ngoái, khi giá bạc quanh mốc 30 triệu đồng/kg, tôi là một trong số rất nhiều người lắc đầu. Trong suy nghĩ phổ biến lúc đó, bạc là kênh đầu tư “kém hấp dẫn”: biên độ tăng giá chậm, thanh khoản thấp, lại thường được nhắc đến như lựa chọn thứ yếu sau vàng. Không ít người, trong đó có tôi, mặc định rằng mua bạc là lỗ, khó sinh lời.

Thế nên, khi thị trường kim loại quý nóng lên, tôi chọn chạy theo vàng. Tôi hòa vào dòng người xếp hàng từ sáng sớm trước các cửa hàng vàng, với niềm tin rằng vàng mới là nơi trú ẩn an toàn. Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng. Giá vàng đã quá cao, nguồn cung hạn chế, mỗi người chỉ được mua tối đa 1–2 chỉ. Xếp hàng cả buổi, mua được vài chỉ vàng, tôi vẫn tự an ủi rằng “có còn hơn không”, rằng ít nhất mình không bỏ lỡ xu hướng lớn và kiên nhẫn chờ đợi.

Bạc, ở thời điểm đó, gần như bị bỏ quên.

Một năm trôi qua, cục diện thị trường thay đổi nhanh hơn tưởng tượng. Bạc vẫn nằm đó, lặng lẽ tăng giá. Rồi hôm nay, khi giá bạc vượt mốc 100 triệu đồng/kg, tôi lại đứng trong một hàng người khác. Vẫn là xếp hàng, vẫn là chen chân, nhưng lần này là để mua bạc.

Cảm giác tiếc nuối là có. Tiếc vì từng chê bạc rẻ, vì đã nhìn nó bằng con mắt định kiến thay vì một kênh đầu tư đúng nghĩa. Nhưng thay vì tự trách, tôi nhận ra thị trường đã cho mình một bài học khá rõ ràng: giá trị của một tài sản không nằm ở việc nó “đắt hay rẻ” tại một thời điểm, mà ở cách dòng tiền và kỳ vọng của nhà đầu tư dịch chuyển theo chu kỳ.

Thực tế, bạc có những đặc điểm khác vàng. Ngoài vai trò kim loại quý, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến năng lượng tái tạo, điện tử, công nghệ cao. Khi các xu hướng này tăng tốc, nhu cầu bạc không chỉ đến từ đầu tư tích trữ, mà còn từ sản xuất thực. Điều đó tạo ra một nền tảng khác cho diễn biến giá.

Việc giá bạc tăng mạnh trong thời gian ngắn không chỉ là câu chuyện “đi sau vàng”, mà phản ánh sự thay đổi trong cách thị trường nhìn nhận kim loại này. Với mức vốn đầu tư thấp hơn vàng, bạc trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn đối với nhiều người, nhất là trong bối cảnh vàng đã ở vùng giá rất cao.

Đứng trong cửa hàng bạc hôm nay, tôi không còn tâm lý “đu theo cho kịp”. Thay vào đó là sự thận trọng hơn, tỉnh táo hơn. Đầu tư không phải lúc nào cũng là mua ở đáy, bán ở đỉnh. Đôi khi, giá trị lớn nhất nằm ở việc thay đổi góc nhìn, chấp nhận rằng thị trường luôn có những cơ hội mới — kể cả với những tài sản từng bị xem nhẹ.

Bạc, với tôi lúc này, không còn là kênh đầu tư “thứ yếu”. Nó là lời nhắc rằng trong đầu tư, điều quan trọng không chỉ là chạy theo giá, mà là hiểu câu chuyện phía sau mỗi con số.