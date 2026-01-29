Xe tay ga 300cc giá chỉ hơn 70 triệu, bảo hành tận 6 năm: "Món hời" thế kỷ hay "cú lừa" từ hãng xe Trung Quốc?

Nâng cấp toàn diện từ ngoại hình đến công nghệ

Trong thế giới mô tô phân khối lớn nhập môn, Yiben GT300 từ lâu đã được biết đến như một lựa chọn "ăn chắc mặc bền" nhờ khả năng vận hành tiết kiệm cũng như giá thành rẻ. Tuy nhiên, phiên bản cũ vẫn tồn tại nhiều điểm trừ khiến người dùng phàn nàn như đèn pha tối, đồng hồ lạc hậu và tư thế lái chưa thực sự thoải mái. Lắng nghe những phản hồi này, phiên bản 2026 đã có màn lột xác ngoạn mục theo phong cách "người dùng cần gì, hãng có đó".

Thay đổi đáng giá nhất phải kể đến cụm đồng hồ. Màn hình LCD đơn sắc nhàm chán đã bị loại bỏ, thay vào đó là màn hình màu TFT tròn 3.6 inch hiện đại. Không chỉ đẹp mắt, màn hình này còn hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, hiển thị dẫn đường, cuộc gọi và nghe nhạc - tính năng vốn chỉ thường thấy trên các dòng xe cao cấp. Hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp lên đèn pha LED 4 thấu kính.

Về mặt công thái học, Yiben đã điều chỉnh tay lái lùi về phía sau 70mm. Sự thay đổi này giúp người lái có tư thế ngồi thẳng lưng hơn, giảm thiểu áp lực lên cánh tay và vai, đặc biệt phù hợp với vóc dáng của người châu Á và các nữ biker khi phải di chuyển trong đô thị đông đúc.

Đèn halogen đời cũ bị chê là "đèn nến", đời mới thay bằng đèn pha LED 4 thấu kính, độ sáng tăng gấp đôi, hiệu quả chiếu sáng mặt đường sánh ngang đèn pha ô tô! Tăng ca về muộn buổi đêm không còn phải nơm nớp lo sợ nữa.

Thông số lý tưởng cho người nhập môn

Yiben GT300 2026 vẫn duy trì những ưu điểm cốt lõi đã làm nên tên tuổi của dòng xe này: chiều cao yên cực thấp chỉ 690mm và trọng lượng ướt 170kg. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả những người có chiều cao khiêm tốn cũng có thể chống cả hai chân xuống đất một cách vững chãi, mang lại sự tự tin tuyệt đối khi cầm lái.

Khối động cơ của xe cũng được đánh giá cao về tính kinh tế với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,9 lít/100km. Với bình xăng dung tích 11,2 lít, chiếc xe có thể di chuyển quãng đường hơn 350km cho một lần đổ đầy, biến nó thành một lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu đi làm hàng ngày (commuter). Đặc biệt, hãng xe này còn chơi lớn khi công bố chính sách bảo hành lên tới 6 năm cho toàn bộ xe, một động thái hiếm thấy nhằm khẳng định chất lượng.

Mức giá dự kiến tại thị trường nội địa Trung Quốc dao động từ 20.980 đến 21.680 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 78,6 - 81,2 triệu đồng), một con số cực kỳ cạnh tranh so với những gì chiếc xe mang lại.

Góc nhìn từ thị trường Việt Nam: "Món hời" hay "canh bạc"?

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc xe máy trong vài năm trở lại đây đang chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của các thương hiệu đến từ Trung Quốc và Ấn Độ như Zontes, TVS hay CFMotor. Ưu điểm chung của làn sóng xe mới này là thiết kế bắt mắt, hàm lượng công nghệ vượt trội và mức giá rẻ hơn đáng kể so với các đối thủ Nhật Bản hay Châu Âu cùng phân khúc.

Một chiếc xe tay ga 300cc như Yiben GT300, nếu được nhập về Việt Nam với mức giá khoảng dưới 100 triệu đồng, chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm lớn. Nó lấp đầy khoảng trống cho những người mới chơi xe, muốn trải nghiệm cảm giác mô tô phân khối lớn nhưng hầu bao hạn hẹp. Các trang bị như màn hình TFT, phanh ABS hay đèn LED thấu kính là những "vũ khí" sắc bén để thuyết phục khách hàng trẻ tuổi.

Màn hình LCD đơn sắc đời cũ vừa nhỏ vừa mờ, đời mới chơi lớn lắp hẳn màn hình màu TFT tròn 3.6 inch!

Tuy nhiên, bức tranh không chỉ toàn màu hồng. Nhược điểm chí mạng của các dòng xe này tại Việt Nam vẫn là vấn đề thương hiệu và độ tin cậy. Người tiêu dùng Việt vốn có tâm lý "ăn chắc mặc bền" và thường e ngại các thương hiệu lạ đến từ Trung Quốc. Sự lo lắng này không phải không có cơ sở.

Trước đó, tại Trung Quốc, từng có trường hợp mẫu xe tay ga Zontes 350D đang di chuyển bình thường trên đường thì bất ngờ bánh trước cán phải một phiến đá, khiến viên đá bật ngược lên va vào ống xả phía trước. Cú va chạm mạnh khiến bộ phận này bị móp nặng, và điều kinh hoàng hơn đã xảy ra sau đó: khối động cơ đột nhiên bị tách rời hoàn toàn khỏi khung xe, rơi xuống đường trong khi chiếc xe vẫn còn đang chạy.

Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy phần khung kết nối giữa động cơ và thân xe bị gãy hoàn toàn, cả hai điểm bắt ốc trên động cơ đều bị xé toạc, để lộ cả cấu trúc bên trong của hộp số.

Do đó, đối với Yiben GT300 2026, dù thông số trên giấy tờ và hình ảnh quảng cáo rất hấp dẫn, nhưng người tiêu dùng Việt Nam có lẽ sẽ cần thời gian và những trải nghiệm thực tế để kiểm chứng.

Liệu chính sách bảo hành 6 năm tại Trung Quốc có được áp dụng nếu xe về Việt Nam? Và quan trọng hơn, liệu chất lượng khung gầm và động cơ có thực sự bền bỉ theo thời gian hay chỉ hào nhoáng bên ngoài? Đó vẫn là những câu hỏi lớn cần lời giải đáp trước khi quyết định "xuống tiền".



