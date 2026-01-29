Mercedes-Benz Việt Nam có CEO mới

﻿Theo thông báo từ Mercedes-Benz Việt Nam, ông Gerd Bitterlich – cựu Tổng Giám đốc – đã chính thức nghỉ hưu vào tháng 12/2025, khép lại hành trình 35 năm gắn bó và cống hiến cho Mercedes-Benz trên toàn cầu. Và ông René Neumann, người đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhiều thị trường khác nhau, bao gồm Đức, Nga, Romania, Malaysia và Canada, sẽ là CEO của Mercedes-Benz Việt Nam trong nhiệm kỳ mới từ tháng 1/2026.

Ông René Neumann gia nhập Mercedes-Benz vào năm 2002 với vai trò thành viên Nhóm Tư vấn Quản lý Liên kết (Associate Management Consulting Team). Trong hơn hai thập kỷ qua, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhiều đơn vị kinh doanh, chức năng và thị trường khác nhau, bao gồm Đức, Nga, Romania, Malaysia và Canada. Đặc biệt, tại Romania, ông đóng vai trò then chốt với tư cách CFO trong việc hình thành và phát triển cụm thị trường Đông Âu.

Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm CFO Khu vực SEA2 (Malaysia, Indonesia, Singapore), nơi ông triển khai thành công nhiều chiến lược kinh doanh quan trọng. Trước khi gia nhập MBV, ông giữ cương vị CFO của Mercedes-Benz Canada.

“2026 là một năm mang ý nghĩa đặc biệt đối với Mercedes-Benz — không chỉ trên phạm vi toàn cầu mà còn tại Việt Nam. Đây là cột mốc đánh dấu 140 năm kể từ khi Carl Benz phát minh ra chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới. Tôi rất hào hứng khi đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam vào đúng thời điểm mang tính biểu tượng này”, ông Rene Neumann cho biết.

Trong năm 2026, MBV dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường trong nước với loạt mẫu xe trải dài ở nhiều phân khúc, chẳng hạn G 500, AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, Mercedes-Maybach SL 680 phiên bản giới hạn hay Mercedes-AMG G 63 mới.

Ông René Neumann cũng hé lộ việc MBV cân nhắc khả năng giới thiệu mẫu xe thuần điện CLA hoàn toàn mới tới thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Đây là mẫu xe vừa được vinh danh là “Xe của Năm tại Châu Âu 2026”.