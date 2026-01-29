Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh tượng khó tin trên phố Trần Nhân Tông: Vì sao người dân Hà Nội kiên nhẫn xếp hàng dài suốt nhiều giờ đồng hồ?

29-01-2026 - 16:28 PM | Thị trường

Giá vàng liên tục lập đỉnh khiến nhiều người dân Hà Nội vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm trước các tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông, dù cửa hàng treo biển tạm hết hàng và chênh lệch mua - bán ở mức cao.

Những ngày vừa qua, giá vàng liên tục vượt đỉnh khiến nhiều người chú ý. Đến sáng 29/1, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 187,2 - 190,2 triệu đồng/lượng, là mức giá cao nhất của kim loại quý này từ trước đến nay. Với mức giá này, vàng miếng tăng 5,5 triệu đồng ở chiều mua vào và 6 triệu đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Giá vàng trong nước tiếp tục leo thang đã khiến không khí mua bán tại nhiều cửa hàng vàng trở nên sôi động ngay từ sáng sớm. Dù giá vàng SJC tăng mạnh, chênh lệch mua - bán ở mức cao, hàng chục người dân vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng nhiều giờ bên ngoài các tiệm vàng, chờ đến lượt giao dịch với tâm lý vừa sốt ruột, vừa dè chừng trước những biến động khó lường của thị trường. Thậm chí, không ít người đã đến xếp hàng từ 3-4h sáng để xếp số sớm.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào trưa ngày 29/1, dù cửa hàng vàng đã để biển thông báo hết vàng nhưng vẫn có rất đông người kiên nhẫn xếp hàng đứng chờ đợi. Bảo vệ của tiệm vàng phải hoạt động hết công suất để ổn định trật tự và nhắc nhở mọi người đứng lên vỉa hè.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phong (Hà Nội) cho biết, đã đứng xếp hàng nhiều giờ để chờ đến lượt mua. Theo anh Phong, cửa hàng chỉ bán trực tiếp đối với số lượng vàng dưới 4 chỉ, còn nếu mua trên 4 chỉ thì khách hàng phải nhận phiếu hẹn và quay lại sau. Dù giá vàng trong ngày tăng cao, anh vẫn quyết định chờ đợi để mua vàng làm quà tặng cho em gái sắp cưới, coi đây là món quà mang nhiều ý nghĩa hơn giá trị vật chất.

Một người phụ nữ khác đang đứng xếp hàng cho biết, cô đã có mặt ở đây từ sáng chờ đợi để mua vàng làm quà cho con gái sắp lấy chồng. "Từ sáng sớm đã có nhiều người đến xếp hàng, thậm chí có người có mặt từ 6–7h sáng. Tôi cũng không chắc hôm nay có mua được vàng hay không, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nếu mua được thì tốt, còn trong trường hợp không đến lượt, tôi sẽ quay lại vào ngày hôm sau".

Người dân xếp hàng dài trước tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh.

Không khí mua bán vàng sôi động từ sáng sớm tại “phố vàng” Trần Nhân Tông.

Đến trưa ngày 29/1, dù tiệm vàng đã treo biển thông báo hết hàng nhưng vẫn có rất đông người xếp hàng hy vọng có thể mua được chút vàng tích lũy

Bảo vệ tiệm vàng hoạt động hết công suất để ổn định trật tự khu vực trước cửa hàng.

Cửa hàng vàng treo biển tạm hết hàng đối với các sản phầm "vàng rồng Thăng Long 9999 và vàng miếng), song dòng người xếp hàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn của người dân sau nhiều giờ xếp hàng.

Người dân thấp thỏm theo dõi tình hình bán vàng trong lúc chờ đến lượt.

Một người dân cho biết sẵn sàng quay lại vào ngày hôm sau nếu hôm nay không mua được vàng.

Nhiều người mua vàng làm quà cưới, quà tặng bất chấp giá vàng ở mức cao kỷ lục.

Đến trưa ngày 29/1, giá vàng SJC có giá niêm yết ở mức 188,3 - 191,3 triệu đồng/lượng

Theo Nam An - Lê Trung

Đời sống và Pháp luật

