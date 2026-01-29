Car News China (CNC) trích lời giáo sư Ferdinand Dudenhöffer, một chuyên gia ô tô nổi tiếng người Đức, cho rằng, các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang phải đối mặt với bất lợi công nghệ pin rõ rệt trong cuộc cách mạng xe điện.

Những đánh giá của GS Dudenhöffer được đưa ra khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc báo cáo doanh số bán hàng đột phá tại châu Âu, với sản lượng lần đầu tiên vượt mốc 100.000 xe vào tháng 12/2025, chiếm 9,5% thị phần.

“Trong lĩnh vực sản xuất pin, châu Âu đang tụt hậu 20 năm so với Trung Quốc,” ông Dudenhöffer khẳng định.

Các nước châu Âu đang mất quá nhiều thời gian để sản xuất ra 1 viên pin.

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh, khoảng cách công nghệ này đã tạo ra tình trạng hơn 70% pin xe điện bán ra ở châu Âu vào năm 2025 do các công ty Trung Quốc cung cấp. Do đó, nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh, việc hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc là cần thiết.

Bởi, Trung Quốc có lợi thế với chi phí sản xuất pin thấp hơn khoảng 30% so với các đối tác châu Âu và chu kỳ phát triển được rút ngắn 50%. Hiểu đơn giản, nếu các hãng châu Âu mất 4 năm để thiết kế và sản xuất xong một mẫu pin mới thì Trung Quốc chỉ mất 2 năm để làm việc đó mà giá lại còn rẻ hơn 1/3.

Trong khi đó, các nhà sản xuất pin châu Âu đang gặp khó khăn trong việc tạo dựng chỗ đứng. Cụ thể, Northvolt của Thụy Điển đối mặt với nguy cơ phá sản do những thiếu sót kỹ thuật và chậm trễ giao hàng, trong khi ACC của Pháp đã tạm dừng kế hoạch mở rộng nhà máy.

Ngược lại, các tập đoàn sản xuất pin khổng lồ của Trung Quốc như CATL và Gotion High-Tech đã không chỉ dừng lại ở việc cung cấp linh kiện mà còn tích cực thiết lập cơ sở sản xuất tại châu Âu.

Liên doanh của CATL với BMW đã bắt đầu sản xuất tại Đức, trong khi sự hợp tác giữa BYD và Stellantis để phát triển pin lithium sắt photphat giá rẻ đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Khoảng cách công nghệ không chỉ giới hạn ở pin mà còn mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng khác. Ông Dudenhöffer nhận định: “Các công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực như lái xe tự động và buồng lái thông minh, như QCraft, Horizon Robotics, Xiaomi và Huawei, đang dẫn đầu xu hướng chứ không phải các nhà sản xuất châu Âu và Mỹ”.

Dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy Trung Quốc hiện đang kiểm soát 75% sản lượng pin toàn cầu, đặc biệt dẫn đầu về công nghệ pin lithium sắt photphat.

Mặc dù châu Âu đã nỗ lực tăng cường chuỗi cung ứng nội địa nhưng chi phí sản xuất pin vẫn cao hơn 50% so với Trung Quốc. 80% các nguyên liệu thiết yếu như lithium và niken phụ thuộc vào nhập khẩu.

“Nếu các nhà sản xuất ô tô châu Âu tiếp tục dựa vào chuỗi cung ứng kém hiệu quả, họ sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội chuyển đổi”, giáo sư Dudenhöffer cảnh báo.

Đồng thời ông cho rằng các mối quan hệ đối tác đang diễn ra giữa các công ty Trung Quốc và châu Âu có thể biến châu Âu từ một “trung tâm tiêu thụ pin” thành một “bãi thử nghiệm công nghệ Trung-Đức”.